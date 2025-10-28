$!En el Mercado Pino Suárez festejan al Santo de las Causas Difíciles

MAZATLÁN._ Con un sentimiento de agradecimiento y fe por delante, algunos locatarios del Mercado José María Pino Suárez en Mazatlán se unieron a los festejos de San Judas Tadeo en su día, contando un altares, ofrendas y ventas de figuras y accesorios del llamado Santo de las Causas Difíciles. Cumpliendo con la tradición un año más, la pollería “Eco Pollos Mora” colocó el altar a San Judas Tadeo en el interior del mercado, con el buscan rendirle tributo desde hace más de 20 años, así como darle las gracias por todos los favores y peticiones que les brinda en su vida. Ivette Mora, encargada del negocio, contó que fue su padre Raúl quien inició esta tradición hace mucho gracias a su devoción, y cada año hace una pequeña celebración ahí en su local con música regional, comida gratis para los clientes y entrega de flores para el altar del santo. “Yo creo que llevamos más de 25 años con esta ofrenda. Mi papá Raúl Mora es el que tiene mucha devoción al Santo San Judas Tadeo; entonces cada 28 de octubre de cada año hacemos este festejo como agradecimiento a todos los favores y devoción que él siente por él”, relató Ivette Mora.







“De igual manera, en agradecimiento a él se les regala a todos los clientes, amigos y conocidos que vienen este día, una plato de comida y bebida en medio de la música de banda. Nosotros hacemos un platillo que es una tradición ya para la familia Mora, se llama ‘Pollo al Caso’, que la gente y los clientes ya lo conocen porque lo hacemos anualmente”. OBJETOS DE SAN JUDAS INCREMENTAN VENTAS A NEGOCIOS Por su parte Isela García, trabajadora de tiendas GNPA o “La Guadalupana”, indicó que previo y durante los festejos por el Día de San Judas Tadeo, suelen incrementar las ventas de sus figuras y accesorios entre los más creyentes; por lo que en el negocio se preparan para tener todo listo y a la mano.





