$!En El Quelite, comerciantes y habitantes piden agilizar reconstrucción de puente colapsado

“Ha afectado al turismo y también ha afectado a los pobladores de aquí”, continuó el entrevistado.

Por su parte la vendedora de artesanías Olivia Sarahí Osuna expresó que en los 10 meses posteriores al colapso del puente del Río Quelite a los comerciantes de esa sindicatura les ha bajado bastante la venta.

“Nos ha bajado bastante la venta, ahorita nos va a bajar ya otra vez porque con los arreglos del puente van a volver a poner la venida más lejos, pero esperemos que con las vacaciones de verano no nos veamos tan afectados porque tendrían que ir a dar la vuelta hasta Mármol porque está más lejos y mucha gente no conoce, se pierde”, continuó Osuna.

“Ha subido y bajado (la venta), en Semana Santa aunque no había puente ni nada gracias a Dios nos fue bien, pero cuando sí recién pasó (el colapso del puente) nos bajaron muchísimo, no venía nadie, tuvimos que cerrar, yo no trabajé como por un mes porque pues no venía nadie”.

Dijo que en las vacaciones de verano sí acude la gente a El Quelite, pero como cree que van a volver a cerrar el paso provisional otra vez se va a complicar la situación porque mucha gente no es de ahí, no conoce el camino, se pierde y eso es lo difícil.

“Los invitamos a que visiten El Quelite, como sea, pero que vengan a visitarlo, es un pueblo muy bonito, muy pintoresco y que les ofrece una experiencia diferente a lo que viven todos los días”, reiteró Olivia Sarahí Osuna.

Mientras que Talía Medina expresó que el colapso del puente sí ha afectado porque la gente no acude a visitar El Quelite como antes.

“Sí ha afectado porque la gente no viene, tienen que dar la vuelta por la autopista, antes siempre estaba lleno, sí ha afectado, y ahorita que van a empezar la reconstrucción pues van a volver a cerrar el paso provisional”, añadió.

Pidió que se agilicen los trabajos de reconstrucción del puente multicitado para que mejore el arribo de turismo a esa sindicatura.