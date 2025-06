En el sur de Culiacán, casilla habría sido rellenada con boletas de elección de Tribunal de Disciplina Judicial

Se sospecha que una casilla del sur de Culiacán fue rellenada con poco menos de 100 boletas de la elección para el Tribunal de Disciplina Judicial, ya que no contaban con dobleces como las demás y por ello no se sabe cómo fueron introducidas en la urna, por lo que se determinará si se hacen válidas en el escrutinio o no, manifestó el vocal ejecutivo del Distrito 06 Electoral, Omar Ernesto Alexandre Galaz.

“Lo que traía el sistema, no sé si se enteraron de esta situación que ocurrió en Chiapas el año pasado, se encontraron boletas sin marcas de dobleces y desmarcado, entonces ahí había indicios de que esas boletas fueron rellenadas, aquí nada más hemos encontrado una en esta edición, encontramos una casilla”, añadió Alejandre Galaz.

“Encontramos boletas sin marcas de dobleces y ahorita terminando el cómputo de los compañeros vamos a subir a sesión y vamos a determinar si esas boletas son básicas o no”.

Aunque dijo no tener a la mano la cifra de boletas que se presume fueron rellenadas en la casilla en mención, agregó que son poco menos de un bloc de 100 boletas.

“No tengo el dato, pero si era más o menos un bonchecito como un block, los blocs son de 100 y era poquito menos de un bloc”, explicó.

Reiteró que es sospechoso que esas boletas no tengan dobleces porque para que quepan en la abertura para ser introducidas en la urna se les tiene que hacer dobleces que quedan marcados y estas no lo traían, por lo que no se sabe cómo fueron introducidas a la misma.

De no hacerlas válidas no se sumará a las demás de esta segunda elección, pero si se aceptan sí se sumarán.

También dijo que en el conteo de votos en la elección para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se detectaron presuntas irregularidades en esa demarcación electoral que comprende del sur de Culiacán a la parte norte del municipio de Mazatlán.

Este miércoles continuará el escrutinio para los demás cargos en la elección judicial y se prevé que el proceso de conteo en general concluya el próximo viernes, expresó.