En elección de consejeros, en la Faciso Mazatlán de la UAS gana planilla de oposición

La planilla de oposición de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán resultó la única ganadora en toda la entidad en la votación para elegir a consejeros técnicos y universitarios compitiendo contra la denominada planilla de unidad afín a las actuales autoridades universitarias.

De las 97 Unidades Académicas que tiene la UAS a nivel estatal, en 95 se postuló planilla de unidad y solamente en la Faciso y en la Escuela Preparatoria “Rubén Jaramillo”, ambas en Mazatlán, se postularon planillas de oposición y fue la de la Faciso la única de oposición de obtuvo el triunfo en este proceso, se dio a conocer en conferencia de prensa donde se calificó el hecho como histórico en los últimos 20 años.

“Es un hecho histórico aquí en la Universidad porque después de mucho tiempo de no haber este tipo de procesos democráticos hoy podemos decir que estamos ahí dando ese pasito con este triunfo de la planilla”, dijo Cristian Torres, representante de la Planilla Sinergia e Integración Universitaria, que fue la que resultó ganadora por la confianza del alumnado y personal docente de la Faciso.

“En lo particular a quienes nos dedicamos a la investigación de fenómenos sociales, culturales y demás sabemos la importancia que tiene que haya contrapesos en la sociedad para que ésta pueda estar más equilibrada y que se pueda buscar digamos que escenarios más justos para quienes la componemos”.

En la conferencia de prensa realizada este jueves estuvieron integrantes de dicha planilla como Chiapsin Eclipse García Torres, quien resultó electa como Consejera universitaria titular y representante de los docentes de la Faciso en Mazatlán y María del Rosario Salman Valdez, suplente de Consejera Universitaria, entre otros.

Torres dijo que este resultado no fue de la noche a la mañana, sino que tuvo que requerir mucha organización por parte de las y los integrantes de la misma.

“Y aunado a eso mucho trabajo y además muchas complicaciones, trabas y demás, pero salió todo adelante y el resultado nos benefició, la Faciso se expresó en las urnas, una gran participación democrática y creo que es el inicio para algo mejor, vendrán nuevos retos, vendrán nuevos escenarios, pero estamos listos y listas para eso”, reiteró.

La ahora electa Consejera Universitaria titular y representante del personal académico de la misma, García Torres, dijo que están esperando que les confirmen la fecha de toma de protesta tanto para consejeros y consejeras universitarias y consejeros y consejeras técnicos.

“En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales para esta cuestión de paridad de género tocó mujer y en el caso del Consejo Técnico se toma protesta aquí en la facultad, estamos al pendiente de que nos confirmen las fechas y los días del acto protocolario”, continuó.

“Algo sí importante de destacar y señalar como lo dice mi compañero Cristian, el hecho de que los hayamos convocado es por este momento histórico, de 97 unidades académicas que conforman a la UAS, solamente 2 unidades académicas registraron planilla de oposición, ¿esto qué significa?, que en el resto de las unidades académicas fueron planillas institucionales u oficiales, se fueron por ‘planillas de unidad’, lo pongo entre comillas, porque fueron las planillas del oficialismo”.

Precisó que solamente la Preparatoria “Rubén Jaramillo” y la Faciso de Mazatlán pudieron registrar planillas de oposición al oficialismo tanto para el Consejo Técnico para estudiantes como para el Consejo Universitario tanto docentes como estudiantes.

“Esto no se veía en la Universidad, tenemos cerca de 20 años que esto no ocurría, siempre había habido planillas de unidad y en este caso somos la única Unidad Académica en la cual ganó la planilla de oposición”, recalcó García Torres.

Subrayó que este resultado es producto del desacuerdo que se tiene y de la pluralidad que debe de existir en la Universidad, esa es la esencia de la Universidad que haya diferentes voces, que ayuden a ver el panorama general de la institución, pues si se tiene un sólo pensamiento no se alcanza a ver todas las fallas que pueden existir.

“Entonces creo que tenemos un gran reto y una gran responsabilidad y bueno, vamos a tratar con el apoyo de todos los compañeros, porque somos representantes de la voz de la mayoría, de los docentes en mi caso de la Facultad de Ciencias Sociales, también están los muchachos que ellos también van a ser consejeros universitarios, van a tener voz y voto en el Consejo Universitario, es una mujer consejera y un hombre consejero”, continuó.