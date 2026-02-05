En espera de autorización para suspensión de clases por Carnaval en Mazatlán: SEPyC

A casi una semana del inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la Zona Sur de Sinaloa informó que aún no se ha oficializado la suspensión de clases durante esta celebración, aunque como ocurre tradicionalmente cada año, se prevé la autorización para suspender actividades escolares los días lunes 16 y martes 17 de febrero en las instituciones educativas del puerto.

Así lo informó el jefe de Servicios Regionales de la Zona Sur de esta dependencia, José Juan Rendón Gómez, el cual señaló que la decisión no le corresponde a la autoridad local, sino que debe ser aprobada por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a través de la SEPyC, por lo que será necesario esperar la notificación formal.

“En este aspecto, nosotros no estamos facultados para esta aclaración, hay que esperar a que el gobernador autorice. Se va a hacer la petición como todos los años de parte del municipio para salvaguardar la integridad de los alumnos, pero por lo pronto no tenemos ningún comunicado”, dijo.

“Serían los días lunes y martes, ya es tradicional todos los años, pero hay que esperar el comunicado por parte del gobernador, que es el único facultado”, añadió.

Rendón Gómez expresó que la medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes durante los días de fiesta, considerando la alta movilidad, cierres viales y la concentración masiva de personas que se registran durante el Carnaval de Mazatlán.

Señaló que para el miércoles 18 de febrero, que se celebra el evento religioso de Miércoles de Ceniza, no se tiene contemplado como día inhábil dentro del calendario escolar.

Sin embargo, reconoció que históricamente esta fecha registra un ausentismo considerable en los distintos niveles educativos en el puerto, llegando a tener estimaciones de hasta el 90 por ciento del alumnado que suele faltar a clases, situación que se repite cada año tras las fiestas carnavalescas.

Ante dicho panorama, la autoridad educativa hizo un llamado a madres y padres de familia para cumplir con las actividades escolares establecidas y evitar inasistencias injustificadas.

Mientras se define oficialmente la suspensión de clases durante el Carnaval de Mazatlán, Rendón Gómez reiteró que cualquier ajuste al calendario deberá comunicarse por los canales institucionales con la finalidad de brindar certeza a la comunidad escolar.