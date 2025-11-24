En febrero de 2026 Mazatlán será sede otra vez de InfoMatrix Región Pacífico

Anuncian Infomatrix Región Pacífico para febrero de 2026 en Mazatlán.

El encuentro de ciencia y tecnología reunirá a proyectos de Nayarit, Durango y Sinaloa con pase al Nacional y Mundial.

El fundador de la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia Juan Carlos Ojeda Alarcón, dio a conocer del encuentro de talentosos proyectos de Robótica, videojuegos, cuentos entre otras disciplinas, se espera se supere la cifra de InfoMatrix Pacífico 2024.

“Es el evento de ciencia y tecnología más importante de la región pacífico que abarca Sinaloa, Durango y Nayarit. En ella los estudiantes desde el nivel preescolar hasta universidad presentan diferentes proyectos científicos en diferentes áreas de participación como son desarrollo de software, cuento científico, robótica, divulgación científica, arte, ciencia, fotografía, entre otros”.

Ojeda Alarcón destacó que los jóvenes tienen la oportunidad de obtener un pase ya sea nacional o internacional para representar a su escuela, al Estado y en ocasiones a México.

“Los estudiantes pueden directamente desde InfoMatrix Pacífico pasar a competir a InfoMatrix Nacional, donde se forma la delegación mexicana para participar en diferentes eventos internacionales en el 2027”.

Pero también, agregó que en el encuentro Regional Pacífico salen los ganadores de medalla de oro que van a representar a Sinaloa al evento de InfoMatrix Iberoamérica, donde se reúnen todos los ganadores de las diferentes zonas de InfoMatrix desde México hasta Argentina, saliendo los tres ganadores con puntaje más alto que son las medallas de platino que les da derecho a participar en eventos internacionales ya sea a Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa y África.

Para este año, resaltó que van a poder ir a Oceanía, es decir, este último sitio quedaría cubierto los cinco continentes.

En asistencia, dijo que el año pasado se registraron 158 proyectos y a la final regional asistieron 86 proyectos en dos fases.

“Se manda el proyecto para que sea revisado por un jurado de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y ellos definen cuáles son los proyectos que llegan a la final regional aquí en InfoMatrix Pacífico 2026”, explicó.

El evento se realizará del 5 al 7 de febrero de 2026 y se espera superar una mayor participación en las categorías de Software, Videojuegos, Robotics, Animación, Ciencia, Arte, Divulgación científica y Cortometraje.

“Esperamos que se reciban al menos los 150 para la primera etapa y pues ya dependerá de la calidad de los proyectos si logramos la meta de este año que sean 100 proyectos ya en la fase final”, expresó Ojeda.

Anteriormente, contextualizó que Infomatrix lo empezaron como proyectos multimedia, después modificaron el nombre a PM Pacífico pero creían que era de computación exclusivamente, y desde hace tres años quedó como InfoMatrix Regional Pacífico.

De hecho, el encuentro con 15 años ya pertenece a una red global de eventos de concursos con sede en Rumania.

“Entonces somos uno de los eventos donde se eligen proyectos que llegan a la final mundial. Es decir que cada año, por ejemplo el año pasado, se participaron en un promedio de 2 mil 890 proyectos en todo el mundo y entre esos iban los participantes que estuvieron con nosotros aquí en Mazatlán”.

De Mazatlán, dijo, fueron electos 85 proyectos que reunieron los requisitos para llegar a la final.

La de febrero de 2026, insistió que será la regional participando Sinaloa, Durango y Nayarit.

Destacó la participación de la Universidad Autónoma de Sinaloa con proyectos que eleven el nivel del concurso para una mayor proyección.

Aparte de que por las instituciones que están apoyando, se está considerando que el nivel va a ser muy alto al de años anteriores todos los que han ido a participar a eventos internacionales y traído medallas para Sinaloa.

“En este año acaban de regresar estudiantes del Colegio Remington con bronce en Argentina y Durango trajo una plata de Colombia, entre los más destacados. Son proyectos de nivel mundial, como dicen”.

Expuso que afortunadamente este año todos los participantes de InfoMatrix que salieron a competir regresaron con medallas.

Dijo que el registro de proyectos concluye el 10 de diciembre de 2025 en la página InfoMatrix.lat