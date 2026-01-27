En febrero, durante Carnaval, llegarán 13 cruceros a Mazatlán

Serán 13 los cruceros que llegarán a Mazatlán durante los días de Carnaval y lo que resta del mes.

De la primera semana del 3 al 5 de febrero, están programados cuatro buques, el martes llega el Royal Princess, el miércoles la visita será doble con el Norwegian Jade y Carnival Panorama y para el jueves viene el Norwegian Bliss.

Para la segunda semana, del lunes 9 llega el Navigator Of The Seas, el martes 10 de nueva cuenta viene el Royal Princess, mientras que el jueves 12 vuelve el Norwegian Bliss, justo cuando inicia oficialmente los festejos del Carnaval “Arriba la Tambora” en la ciudad.

Para la semana, del último día 17 de febrero cuando cierran los festejos del Rey Momo, llega el crucero Royal Princess con más de 4 mil pasajeros más tripulantes que alcanzarán la oleada del carnaval en su estadía y recorridos por la ciudad.

Para cerrar el mes, vienen programados dos cruceros, el Royal Princess y el Carnival Panorama.

Los 13 cruceros forman parte de los 160 que estarían visitando a Mazatlán durante el 2026.