En fin de semana, ocupación hotelera en Mazatlán alcanzó el 95%

”Este fin de semana fue el mejor fin de semana que tuvimos del periodo vacacional con un 95 por ciento de ocupación hotelera, tuvimos también un encuentro deportivo que fue Mazatlán F C contra los Tigres y tan sólo en ese evento deportivo fueron alrededor de 15 mil personas las que estuvieron disfrutando de ese partido”, expresó Palacios Domínguez.

”Y bueno, este fin de semana vimos mucha actividad, que lo que más queremos que pase, yo como Presidenta Municipal es que se vea reflejado en los bolsillos de las y los mazatlecos la derrama económica que deja esta actividad y este fin de semana también estuvimos con diferentes acciones por parte del Gobierno Municipal como lo fue el evento de ‘Sabe a Mazatlán’, que es un evento realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Mazatlán en el Parque de Ciudades Hermanas, estuvieron presentes 80 emprendedores donde buscamos reactivar la economía local y buscar impulsar que los emprendedores tengan ese apoyo que requieran por parte del Municipio de Mazatlán”.

Añadió que el próximo jueves se tendrá una Feria del Empleo frente al Palacio Municipal, que también es una de las actividades que se tienen por parte de las mesas de Construcción de paz que están apoyando como Jornada de la paz y que se busca que a más gente le vaya bien, eso es lo que se quiere.

”Entonces este fin de semana le fue muy bien a Mazatlán, se sigue posicionando como un destino imperdible para los nacionales y para los internacionales y estamos muy agradecidos con todos los esfuerzos de seguridad en los tres ejes carreteros, que también vimos que mucha gente viene vía carretera y pues vemos muchas personas de diferentes partes de la República Mexicana disfrutando de nuestro bello puerto”, continuó la Presidenta Municipal.

”Son números positivos (los de las vacaciones de verano), nosotros por supuesto queremos que le vaya mejor a Mazatlán y vamos a estar muy pendientes cómo podemos seguir impulsando y promocionando a nuestro municipio para atraer más turistas”.

Reiteró que el más reciente fue uno de los mejores fines de semana del periodo vacacional de verano y Mazatlán sigue siendo y posicionándose como un destino seguro para los turistas a nivel nacional como internacional.

ASEGURA QUE NO FUE HACKEADA LA PÁGINA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que no fue hackeada la página del Ayuntamiento de Mazatlán, solamente no se podía ingresar a ella de manera intermitente,

”Las páginas del Municipio de Mazatlán no han sido hackeadas, estuvimos en contacto con la ingeniera Laura Rendón, quien está dándole seguimiento a lo que es la página del Municipio de Mazatlán, solamente decirles que esa información es totalmente falsa y estaremos muy pendientes”, expresó Palacios Domínguez.

”Solamente fueron intermitentes, pero no fue hackeada, repito, la página del Gobierno Municipal de Mazatlán no ha sido hackeada y esa información es totalmente falsa”.