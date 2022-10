$!En gobierno de ‘El Químico’ se sienten los dueños de Mazatlán, creen que les regalamos el Municipio: Rodolfo Madero

“Ellos (administración de ‘El Químico’) se sienten los dueños del balón y no es cierto, están ahí porque les damos la autoridad para estar ahí, para que nos gobiernen, para que no nos peleemos entre nosotros, que ellos hagan una labor de Gobierno y nosotros como ciudadanos nos ponemos ahí, pero no, ellos se sienten los dueños, que les regalamos el Municipio para que ellos hagan lo que quieran, están mal y los únicos que podemos decirles que están mal, y que podemos llamarlos a cuentas somos los ciudadanos”, subrayó.

En el Gobierno que preside Luis Guillermo Benítez Torres se creen los dueños de Mazatlán, no aceptan la crítica y no quieren que se les diga lo que están haciendo mal, manifestó Rodolfo Madero Rodríguez, líder de Grupo Alerta.

“El único contrapeso que tiene el Gobierno es la sociedad, y si la sociedad no está organizada, no está unida, no está en cámaras, instituciones, solos no podemos contra la autoridad”, añadió.

El empresario sostuvo que no es un trabajo fácil criticar a un Gobierno, que si fuera cualquier persona común y corriente, ya hubieran destruido ese contrapeso.

“No sé si acuerdan del pleito con el Presidente, ‘El Químico’, pues tenemos un grupo de respaldo para poder enfrentarlo, pero a cualquier otro lo hace papilla, solos no podemos, tiene que ser a través de la unión”, señaló.