En el acto estuvo presente Mario Huerta González, fungiendo como testigo de honor y en representación de su padre, quien además de ser alcalde del puerto, en 1965 tuvo la inquietud de organizar a los empresarios de la construcción en Mazatlán para fundar la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, delegación Sinaloa Sur.

“Sesenta años no se celebran todos los días, 60 años representan historia viva, esfuerzo colectivo y el testimonio de generaciones que con visión y trabajo han construido lo que hoy somos. Este aniversario no es solo una fecha, es una afirmación de identidad, un recordatorio de que el tiempo no pasa en vano cuando se ha invertido en comunidad, en valores y en progreso”, dijo Pereza Ponce.

“Hoy no solo celebramos un aniversario más, hoy conmemoramos 60 años de historia, trabajo y transformación de nuestra querida delegación. Esta fecha no es solo un festejo, es un punto de encuentro entre el pasado y el presente, entre quienes construyeron los cimientos y quienes hoy seguimos levantando los muros del futuro. Hoy, más que nunca, entendemos que la modernidad y los desafíos actuales exigen más voluntad, memoria, unidad, innovación y esfuerzo colectivo”.