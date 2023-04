Aunque el oficio en la familia Martínez lo aprendieron desde hace cinco generaciones, no fue hasta que Silvia y Marco formaron su familia que decidieron poner la panadería, que cuenta con casi 60 años de proveer pan artesanal a los pobladores de El Quelite, El Quemado y El Puente del Quelite, así como a los turistas que visitan el pueblo y que no dudan en visitar este negocio y degustar lo que se ofrece.

“Él ya estaba, hacía muy poquito, no era como ahorita, tenemos cuatro hijos y este era el sustento de la familia y la abuelita de mi suegro Gregorio Martínez, era la que inició todo esto y así por generaciones y un hijo, el mayor es el que nos ayuda ahorita, mis nietos están estudiando, no tiene interés que lo van a seguir”, comentó Silvia.

No es extraño que la Panadería “Martínez” continúa teniendo éxito en El Quelite, vista la tradición panadera de su árbol genealógico, pero una de las preocupaciones de la señora Silvia, fundadora y propietaria, es que en la siguiente generación, que es la de sus nietos, no existe el interés por conservar este añejo oficio familiar.

El aumento de turistas que visitan el poblado es lo que ha mantenido vigente el negocio, hay personas que van y compran el pan por cartones para llevarlo a su lugar de origen.

“El pan es artesanal no es como el que traen de Mazatlán, eso nos distingue, el horno es de barro, no es de los modernos de ahora y me dicen que el sabor que le da eso es lo que les gusta”, mencionó.

Durante la pandemia tuvieron que cerrar porque no había visitantes y solo se horneaba pan para consumo local, afortunadamente regresar a las actividades habituales les permitió volver a reactivar su negocio.