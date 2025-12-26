$!En incertidumbre, comerciantes del Centro de Mazatlán por obras en banqueta frente al mercado

En incertidumbre se mantienen locatarios y comerciantes ubicados en la calle Leandro Valle del Centro de Mazatlán, luego de que fueran construidas una bardas donde supuestamente instalarán nuevos medidores para el Mercado Pino Suárez, las cuales obstruyen los negocios de unos y obligarán a moverse a otros semifijos. Tras comenzar con la obra el pasado miércoles, solo una barda fue completada (esquina con Benito Juárez) para continuar con la colocación de medidores, mientras que otra (casi llegando a la esquina de Aquiles Serdán) quedó inconclusa y con restos de escombros de bloques en la banqueta que obstruyen el paso.





Comerciantes de la zona indican que dicha barda también había sido avanzada en su estructura, pero se terminó por quitar ante las quejas de los locatarios y tras preguntar si contaban con los permisos requeridos. De hecho, una carreta de mariscos tuvo que moverse de su lugar habitual debido a los escombros que quedaron en el sitio. Tanto la carreta de mariscos como otra de cocos helados siguen a la espera de saber qué pasará con sus negocios, ya que se les habló sobre una nueva reubicación en un costado.





Sin embargo, alegan que quedaría muy poco espacio entre ambas. Mientras que también temen el peligro que pueden vivir al estar pegados a la carretera, donde pasan camiones urbanos y carros grandes. Asimismo, el reducido espacio tras la construcción de la primera barda deja en predicamento a los locales establecidos en el edificio, pues muy seguramente se les pedirá que metan sus productos para no estorbar el paso, lo cual podría afectar la manera en que ellos ofrecen sus productos y el alcance de turistas y locales para llegar ahí. “La obra nunca fue socializada. De pronto llegaron y dijeron que iban a poner una barda, que se tenían que retirar los mariscos y que nosotros teníamos que retirar la mesa donde exhibimos mercancía a pesar de que le pagamos al Gobierno por día; vienen y casi se le pagan mil 200 pesos por mes”, explicó un locatario de la Calle Leandro Valle.



