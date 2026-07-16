En la atención de las causas de la inseguridad se voltea a ver a los jóvenes: Torruco Garza

En 50 de los 61 municipios de mayor incidencia delictiva en el País se construyen Centros Comunitarios México Imparable y en la atención a las causas de inseguridad se voltea a ver a los jóvenes para que no vayan por lo negativo de la vida, manifestó el Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza.

Agregó que este jueves se pondrá la primera piedra del Centro Comunitario en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5, en Mazatlán, con una inversión de 10 millones de pesos, que se espera esté listo para septiembre u octubre y atienda a mil jóvenes diariamente, una obra de la Presidenta de la República, Claudis Sheinbaum Pardo.

“Estos Centros Comunitarios México Imparable serán muy importantes porque atenderán específicamente a jóvenes de aquí se las colonias cercanas para que tengan atención a la salud mental, acceso a la cultura, al deporte y a un lugar de convivencia donde de esta forma se atiendan las causas junto con la Estrategia Nacional de Seguridad y atendiendo a las causas es volteando a ver a los jóvenes para que ellos tengan estas oportunidades derivadas de sus derechos y no vayan por el lado negativo de la vida sino al contrario”.

“En este momento estamos construyendo 69 Centros Comunitarios en todos los territorios de paz juntamente con el mayor índice delictivo de las zonas rojas del país y es una estrategia simplemente nueva, no había sucedido, atender las causas de manera directa, volteando a ver a los jóvenes para que sus derechos se ejerzan, entonces estamos iniciando esta nueva estrategia”.

Precisó que son 61 municipios con mayor índice delictivo en el país, pero en la Ciudad de México no se construye un Centro Comunitario, por lo que a nivel nacional se están edificando 60.

“El Secretariado Ejecutivo de Seguridad a nivel nacional es quien determina los puntos rojos, los índices delictivos y demás y derivado de esa información es de donde nosotros,con instrucciones de la Presidenta de la República desarrollamos estos Centros Comunitarios junto con los presidentes, presidentas municipales, convenios de colaboración y la construcción con la Secretaría de Infraestructura”, recalcó.

“Para octubre a más tardar deberemos tener construidos los 60 Centros Comunitarios y ya en operación también, (para sacar a estos 60 municipios del rango de los de mayor índice de violencia) el primer paso es que los jóvenes de todos estos 60 municipios tengan esos espacios donde puedan ser atendidos, también tendrán atención a la salud mental”.

Recalcó que si los jóvenes han sufrido algún tipo de violencia en casa ahí se les va atender, se les va hacer voltear al lado positivo de la vida y que sus derechos sobre todo constitucionales se ejerzan de manera plena y positiva.

“Prácticamente es el índice delictivo, es de donde nos estamos enfocando y es donde queremos que los jóvenes estos derechos sean ejercido sobre todo y se les voltee a ver y tengan estos espacios de convivencia y tengan estos espacios de convivencia, de cultura, de arte, de musica, de deporte, de salud mental”,subrayó.