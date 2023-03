Con pancartas y lonas en mano, mujeres de todas las edades, algunas acompañadas de mascotas, recorrieron todo el paseo costero, que pese a los kilómetros de recorrido, expresaron estar más fuertes que nunca y exigiendo justicia por las que ya no están.

“Me volví feministas, siempre lo fui y ahora me ves”, “Es por tí hermana”, ¿Quién te buscará cuando yo no esté?, “Seríamos más, pero desde la tumba no se puede luchar”, “Justicia para Valentina”, “Las niñas no se tocan, el asesino no debe estar libre, exigimos justicia”, “por las voces sin justicia”, “Hoy no se felicita a ninguna, pero se lucha por todas”, “Soy parte de la generación que ya no tiene miedo”, se leía en los carteles.