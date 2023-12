MAZATLÁN._ La Navidad es una de las fiestas más importantes para los cristianos católicos, es un festejo de esperanza donde el mismo Dios se vuelve a sus semejantes, tomando así en sus manos la salvación de la humanidad, explicó el párroco de Catedral, Armando Durán Sánchez.

“Tristemente el mundo nos estamos dejando llevar por la mercadotecnia, ahorita todo es mercadotecnia, ya desde octubre ya vemos nosotros que ya están los arbolitos, ya están las lucecitas y la gente se va envolviendo en ese sentido de una fiesta más y va perdiendo el verdadero sentido que tiene la Navidad”, lamentó el sacerdote.

Durán Sánchez dio una explicación sobre el verdadero origen de la Navidad, donde lo verdaderamente relevante es agradecer la llegada del niño Dios, que nació para traer fe, esperanza y salvación a la humanidad.

“La Noche Buena es adentrarnos a ese misterio de cómo José y María estando a punto de dar a luz, están buscando un lugar para que puedan quedarse y nacer el niño Dios, pero no encuentran un lugar donde quedarse, todo ya estaba lleno porque habían bajado a Belén mucha gente para anotarse en un censo que el emperador pidió”, contó.

“No había lugar para ellos y encontraron solamente un pesebre, por que quiso Dios hacerlo de esa manera, para darnos ejemplo de humildad,porque él por ser Dios merece todo, pero para darnos ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser humildes quiso nacer de una manera de lo más pobre”, agregó.

El sacerdote resaltó que ese es el verdadero sentido de la Navidad, que cada año se celebra este acontecimiento de que el mismo Dios se hace hombre para la salvación del mundo y lo que cristianamente se celebra, es el nacimiento del niño Dios.



Las posadas

Otro de los elementos que se ha ido distorsionando en torno a las vísperas de Navidad son las posadas, ya que el origen de las mismas no tiene nada que ver con cómo se celebran actualmente como si fueran una fiesta más.

“Tristemente las posadas que ahorita se dan en las escuelas, en los trabajos, pues es diversión, es música, es comida, es bebida, que distorsiona totalmente el verdadero sentido de las posadas”, señaló.

“Estas posadas son nueve días antes de la Navidad, donde si las celebramos cristianamente es recordar ese recorrido que hicieron José y María, de que les cerraban la puerta en un lugar y se iban a otro lugar, les cerraron las puertas hasta que encontraron ese humilde pesebre”, añadió.

El párroco describió que las posadas deberían celebrarse originalmente con esto lo aprendió desde su vida como seminarista, ya que en ese sitio se respetan lo esencial de una posada tal como debe ser.

“Se inicia con el rezo del santo Rosario, recordando los misterios del nacimiento de Dios y hay unas imágenes que son los peregrinos, se van cargando los peregrinos, que es José y María embarazada en el burrito, posteriormente se hace una procesión, la gente lleva velitas”, indicó.

“Hay unos cantos que se le dan a la gente para pedir posada y entonces terminando el rosario se van cantando las letanías y ya se eligen casas para empezar a pedir posada, unas personas adentro y otras personas afuera y se empiezan los villancicos, los rechazan dos veces hasta la tercera casa que ya los reciben”.

El Padre explicó que el sentido de esta dinámica de que de igual manera se abra el corazón a Jesús, que quiere nacer en cada uno, pero cuando existe un corazón soberbio y lleno de rencor esto es imposible.



Los Domingos de Adviento, la preparación para recibir a Jesús

La Iglesia antes de la navidad ofrece un tiempo de gracia que es el Adviento, estas son cuatro semanas donde invita a preparar el corazón, a preparar la vida para recibir a Jesús, es un tiempo de cambios, de conversión, ideal para pedir perdón y perdonar, explicó Durán Sánchez.

“Recordemos que cuando hay un corazón sucio, cuando yo guardo pecados, cuando guardo odios, cuando guardo resentimientos, cuando guardo envidias, es un momento en el que yo no me abro al amor, por lo tanto ahí no puede nacer Jesús”, explicó el párroco de Catedral.

“El adviento son cuatro semanas que nos ofrece la Iglesia para nosotros pensar en eso, qué es lo que tengo que sacar de mi corazón, qué lo está manteniendo sucio, cuál es ese cochinero que he dejado que este ahí, que he almacenado y que no lo he sacado”, agregó.

El adviento es para ponerse a pensar a quién se tiene que perdonar, a quién se le tiene que pedir perdón, alejarse de odios, de resentimientos, de corajes, limpiar mi corazón, para cuando llegue la Navidad, sea un corazón abierto para poder recibirla, expresó el presbítero.

“Regularmente en las iglesias hay una corona, que se llama Corona de Adviento, que cada domingo se va encendiendo una velita, que nos va recordando ese camino para llegar a la Navidad”, dijo.

La corona de adviento está formada por tres velas moradas, que representan la penitencia y la espera, las cuales se encienden el primer Domingo de Adviento, el segundo y el cuarto; también lleva una vela rosa, que simboliza la alegría por la proximidad del nacimiento de Jesús y se enciende el tercer domingo de adviento.

La corona también lleva una vela blanca, la cual se enciende en la cena de Navidad y representa el nacimiento de Jesús; además debe tener hojas de pino o abeto color verde que simboliza la esperanza; y estos elemento deben formar una corona, lo que representa el amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin.

El párroco hizo el llamado a vivir los Domingos de Adviento y limpiar el corazón para llegar a la Navidad y vivir la verdadera magia que es la conversión a una persona sin odios, sin resentimientos y con la paz de estar bien con quienes te rodean.