$!En las sociedades donde hay más igualdad, es donde hay menos violencia contra las mujeres: panel sobre violencia de género

“Hay un sistema donde unos ganan más que otras, y que reproducen sistemas llenos de violencia, no tengo el tiempo de explicar la relación entre desigualdad económica y el patriarcado, y la violencia, pero las sociedades más igualitarias, son menos violentas”, se dijo en la plática.

Hubo muchos puntos de vista compartidos, Lydiette Carrión, hizo énfasis en cómo en ocasiones se culpa a las mismas mujeres de la violencia que ejercen los hombres, dado que en muchos casos, responsabilizan a la madre del feminicida, haciéndola responsable indirectamente de un asesinato.

“A mí me gustaría que se hable de esto en una estructura más que en repartir culpas, porque cada vez que un hombre mata a una mujer, se termina culpando a la mamá del asesino, ‘es que la mamá no lo crio bien, por ejemplo, a mí me tocó cubrir el caso del ‘monstruo de Ecatepec’ inclusive lo entrevisté, un asesino serial, un tipo horrendo, decían ‘la mamá era bien mala y le pegaba’ y él mismo culpa a su mamá”, criticó.

“Estamos en una estructura llamémosle no machista, pero patriarcal, entonces todo el tema de la crianza recae sobre las mujeres...pero ellas no deciden cómo criar a sus hijos porque carecen de las herramientas, de una infraestructura básica para hacerlo, lo único que están haciendo es limitarse”, añadió.