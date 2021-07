En lo que queda de esta administración estatal, no se realizará obra para mitigar inundaciones en El Toreo

En lo que resta de la actual administración del Gobierno estatal no se realizará la obra para mitigar el problema de inundaciones en el Fraccionamiento El Toreo y asentamientos humanos aledaños del puerto, manifestó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo.

“Estamos en coordinación con el Ayuntamiento, ahí vamos ahorita buscando la suficiencia presupuestal, pero también vamos caminándole con El Toreo, ojalá y se consigan, es una obra grande, es una obra seguramente multianual”, añadió López Angulo en entrevista.

“Pero bueno, esperemos que se consiga la suficiencia presupuestal, ...ya no, ya no (le tocará a la actual administración estatal que concluye este año), seguramente estaremos no sé ya lo de los dineros si vaya haber todavía antes de terminar nosotros, pero se está coordinando con Ayuntamiento para ver qué podemos hacer de mezcla”.

Precisó que ya se terminó el proyecto de lo que se contempla hacer en ese lugar y en coordinación con el Ayuntamiento para ver si hay cuando menos alguna primera etapa que se pudiera iniciar antes de que se termine la actual administración estatal que encabeza el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Ya terminamos prácticamente el proyecto y en coordinación con ellos para ver si hay cuando menos una primera etapa que pudiera haber (iniciar) antes de que termine la administración, pero ahí vamos”, expresó López Angulo.

Más de 30 años tiene el problema de inundaciones que se presenta en temporada de lluvias fuertes en el Fraccionamiento El Toreo y asentamientos aleñados.

Los habitantes de la zona han exigido con diversas manifestaciones solución a esa problemática, entre ellas las que realizaron ante el Gobernador del Estado cuando encabezó la inauguración de la remodelación de la Avenida Rafael Buelna y cuando inauguró la Avenida Atlántico.