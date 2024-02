En lo que va del año en este municipio han muerto nueve personas en accidentes viales; cinco de ellas son motociclistas, dos peatones, un ciclista y un automovilista, mientras que en el 2023 fallecieron 39 personas, de ellas 23 motociclistas, informó el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

”Como vemos siempre el motociclista es el que en más número de accidentes participa y es el que más expuesto está por lo que es la motocicleta, que va en un vehículo fuera de la protección”, añadió Jaime Rodríguez en entrevista con relación a la muerte de un ciclista el lunes al ser alcanzado por un vehículo en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, frente a la Colonia Emiliano Zapata.

”El no llevar un buen casco, el no llevar los aditamentos necesarios de seguridad pues son lesiones de consideración que a veces se pierde la vida”.

Precisó que en todo el 2023 murieron 39 personas en el municipio de Mazatlán por accidentes viales, 23 de ellas motociclistas.

”Y año con año, sí, el motociclista es el que arriba del 50 por ciento de los siniestros está provocando, Tránsito manifiesta que de cada 10 accidentes 6 accidentes son de motociclistas, entonces en un 60 por ciento el motociclista está participando en los accidentes de tránsito, imprudencias, no tomar los carriles correctos, el no respetar los señalamientos, el no circular con la la moto de una forma adecuada es lo que está incrementando este tipo de situaciones en esta conducción de vehículo”, continuó el coordinador de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán.

Expresó que en el Departamento Preventivo a su cargo todos los días se brinda capacitación para obtener la licencia de manejo, se está creando un material que se quiere compartir con los jóvenes de Preparatoria, que es el ciclo de edad donde se está viendo que la motocicleta es ya un medio de transporte para los jóvenes de este nivel educativo, igual para los jóvenes que trabajan, por lo que es posible que después de Semana Santa se empiece a difundir en las escuelas de ese nivel con el permiso de los directores de los planteles y después continuar con las empresas y el público en general ofreciendo cursos abiertos a la población para este tipo de conducción.

”Un material que te cree el respeto correcto, los buenos hábitos de la conducción, la técnica de saber manejar a la defensiva y el respeto sobre tí mismo, sobre tus atuendos de seguridad que tú tienes que utilizar para tu propia protección, no nada más el casco, sino rodilleras, coderas, esqueletos de plástico, todo lo necesario que podría usar un motociclista y que le puede ayudar a tener menos lesiones de consideración para perder la vida, son hábitos que tenemos que hacer en la gente y que tenemos que, a través de la capacitación y la plática y los consejos tratar de formar gente”, reiteró Roberto Jaime Rodríguez.

”Aquí también tienen que intervenir mucho los padres de familia porque tu hijo a veces por una beca que está recibiendo está teniendo el dinero para comprar una motocicleta, pues sí es tu hijo, él la va comprar con su dinero, pero realmente tienes que cuidarlo que no ande haciendo piruetas, que maneje el vehículo con responsabilidad, que se ponga un buen casco y llamarle la atención si ves que anda haciendo una conducta indebida porque representa lesiones de consideración, de perder la vida que nadie queremos ese tipo de situaciones en la familia, sin embargo, tiene que ver mucho los padres en ese tipo de condiciones”.

Expresó que el personal de la Policía de Tránsito no debería sancionar nada más por no traer placas o por no traer bien abrochado el casco de seguridad, también la circulación del vehículo tiene que ver mucho, si ve que el motociclista se está subiendo por la banqueta para circular, para evadir el tráfico porque está aglomerado, si ve que está usando un puente peatonal, que se mete entre medio de los vehículos, se para adelante de la zona peatonal, se les debe sancionar por esas transgresiones a la ley de vialidad.

”Estamos esperando que ese comportamiento también sea sancionable por parte de las autoridades y pues a veces tú le enseñas cosas de lo que no debe de hacer y lo que sí debe de hacer correcto, sin embargo, en la calle tiene que haber alguien que te esté llamando la atención, entonces sin ofender el trabajo de ellos, que es bueno, ahorita la Policía de Tránsito está trabajando mucho en los semáforos, la agilización de vehículos, pero también hay que llamarle la atención si no le levantas una multa, una amonestación a aquel que está haciendo algo incorrecto porque tenemos que cuidar la vida de las personas, eso es lo más importante”.

Recalcó que actualmente hay patines y bicicletas con motor y la gente cree que porque no está sujeto a registro, que porque no tiene placas o licencia para manejar puede hacer lo que quiera y no.

”Todos los que usamos la vía pública tenemos que respetar reglas, si el peatón va cruzar se tiene que parar, si el sentido de la calle dice hacia aquel lado igual tiene que circular, si el semáforo le está marcando algo igual se tiene que parar, entonces así traiga una patineta o traiga un tráiler son reglas de circulación que se tienen que respetar aunque su vehículo no tenga placas porque no tenga que emplacarlo, ni tampoco tiene que tener licencia de manejo pero está sujeto a respetar reglas”, dijo Roberto Jaime Rodríguez.