En lo que va del año, Mazatlán tiene 66 arribos de cruceros; han dejado una derrama de $380 millones: Alcaldesa

En lo que va del año en Mazatlán se han registrado 66 arribos de cruceros que han dejado una derrama económica de 380 millones de pesos, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El día de hoy estamos recibiendo un crucero, el Navigator Of the Sea, que son más de 3 mil 900 pasajeros, 6.2 millones de pesos en ese crucero solamente el día de hoy, a la fecha ya llevamos en todo lo que va del año 66 arribos, lo que representa 237 mil 421 visitantes y 380 millones de pesos de derrama económica”, añadió Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación.

También dijo que se han tenido tres fines de semana que han sido muy positivos para el turismo y la actividad económica en Mazatlán, se ha registrado más de un 80 por ciento de ocupación hotelera, así como diferentes eventos culturales, deportivos y artísticos que han hecho que este destino tenga una presencia en el escenario nacional e internacional de manera muy importante.

Además dijo que el próximo 6 de junio se tendrá en Mazatlán el Día de la Música donde se esperan más de 50 mil personas, se contará con 9 escenarios simultáneos de diferentes géneros musicales y por primera vez se tendrá la participación de talentos mazatlecos.

“A partir del 23 de mayo tendremos audiciones para las personas que quieran mostrar su talento puedan hacerlo en estos escenarios que tendremos, pueden ser desde niños hasta adultos mayores, no hay edad para participar y es una iniciativa que tenemos porque el Día de la Música enmarca justamente lo que buscamos para Mazatlán; que la cultura sea un derecho y no un privilegio”, recalcó la Presidenta Municipal.

“También quiero comentarles que estamos muy contentos porque el Día de la Música también se relaciona directamente con lo que vamos a vivir próximamente aquí en Mazatlán el 30 de agosto que seremos sede nacional del Programa México Canta, en el cual vamos a tener aquí la semifinal en el (Teatro) ‘Ángela Peralta’, y es un programa que busca justamente la cohesión social, busca renovar el tejido social y que la música regional mexicana tenga mensajes positivos que fomenten a la cultura de paz”.

Reiteró que con el Día de la Música se está contribuyendo en atender las causas de problemas sociales a través del momento de la cultura a todas y todos los mazatlecos.

En otro orden de ideas, manifestó que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas trabajará en conjunto con el Ayuntamiento de Mazatlán en obras para mejorar el drenaje en esta ciudad a través de un programa federal denominado Proagua.

“Son cuatro obras que vamos a tener en el puerto de Mazatlán, que van a estar beneficiando todo lo que es el saneamiento de la red sanitaria en este caso de nuestro Mazatlán, tenemos muchos proyectos que se los vamos a ir compartiendo poco a poco porque son demasiados los que se están”, continuó Palacios Domínguez.

“Se los vamos a compartir más adelantito, pero son lugares que necesitan reparaciones sanitarias y en este caso sabemos que el drenaje es una de las principales peticiones ciudadanas que nos hace la gente y por lo tanto vamos a estar atendiendo puntualmente”.