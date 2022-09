$!En los muelles del Parque Bonfil, en Mazatlán, la mitad de la flota camaronera sigue ‘amarrada’

Por la falta del subsidio al diésel marino por tercer año consecutivo y la carencia de pescadores ante los bajos salarios que perciben, salió a pescar el 50 por ciento de la flota camaronera del puerto, conformada por 530 embarcaciones, manifestaron pescadores en la zona de muelles del Parque Bonfil. Después de que a las 00:00 horas de este jueves 22 de septiembre inició la temporada de capturas de camarón en altamar, aún hay algunas embarcaciones a las que se les realizan reparaciones menores o mayores.

Aunque generalmente lo hacen desde días antes de que se levante la veda, en esta ocasión las embarcaciones camaroneras comenzaron a salir el miércoles tras la reapertura del Puerto de Mazatlán a la navegación de embarcaciones menores, tras mejorar las condiciones climatológicas por el paso de la tormenta tropical Madeline, en el Océano Pacífico.

“Van a salir, pero les faltan detalles, hay barcos que tienen reparaciones pequeñas, reparaciones mayores, depende de las reparaciones, ese es el tiempo en que va salir el barco, el de nosotros posiblemente quede listo para mañana o pasado mañana, salimos si Dios quiere”, dijeron tripulantes del barco “Moneto” en entrevista la mañana de este jueves.

“El 50 por ciento de la flota va a salir, todos los que ve ahí no van a salir, es el 50 por ciento, si no es que el 60, pero no creo, ya tienen dos años amarrados así, por la falta de apoyo, a todos nos perjudicó, pero más que nada a los dueños de los barcos, nosotros no sacamos ningún beneficio, aunque les den a ellos millones y millones de pesos, a nosotros no nos dan ni un pesito ni para el camión”.

Sabino Guevara recordó que a los pescadores les perjudica porque los barcos no están listos a tiempo, porque a los dueños no les dan el apoyo que les daban antes.

“Fíjese les daban un millón 300 mil pesos por barco, regalados, les daban un bono de 30 mil litros de diésel, les daban reparaciones mayores, les daban mantenimiento y varadero, les daban máquina, les daban compresores, les daban auxiliares, o sea, que les daban todo y a nosotros no nos dieron ni un cinco, siempre, ni un pesito ni para el camión”, continuó.

“Les pueden dar una millonada a los dueños y a nosotros no nos beneficia en nada, porque no nos pagan, trabajamos por la plaza alrededor de dos, tres meses en el barco, arreglándoles sus barcos sin recibir ni un peso, nos dan préstamos, pero en el primer viaje se quedan con todo y a ellos no les interesa si te sobró para dejar en tu casa o no, ellos te descuentan todo, es el trato que tenemos, no tenemos sueldo, no tenemos nada, puro préstamo y préstamo, trabajarles de oquis”.

También dijo que en cada temporada el Gobierno federal nada más les da un apoyo de 7 mil 200 pesos, pero antes no les daban nada. “Ese dinero se lo dieron a los armadores durante muchísimos años y a nosotros no nos daban nada, ahora de perdida nos están dando a nosotros, pero antes lo agarraban los armadores”.