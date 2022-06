En Mazatlán alertan de personas ‘montachoques’ para extorsionar

Un llamado a los conductores y a la población en general sobre la presencia de “montachoques” que operan en Mazatlán, para que no se dejen engañar, hizo un ciudadano al que se le intentó extorsionar de esta manera.

“Ahorita hay varias personas que vienen de fuera de Mazatlán, se llaman ‘montachoques’, ellos ya traen un carro chocado y ven un carro más viejito o una persona de la tercera edad, se te pegan, te dan el rasponcito, por lógica se para uno, como ellos taren el carro nuevo pues ves y traen un golpe grande y te hacen creer que tú se lo diste, eso es mentira”, recordó un vecino de este puerto que estuvo a punto de ser víctima de estos delincuentes.

“A mí estuvieron a punto de quitarme 3 mil pesos porque según iba a pagar el deducible de ellos, pero yo me acordé que en Facebook había salido algo de esos ‘montachoques’ y de momento sí les iba yo a dar 2 mil, 3 mil pesos, querían más, cuando vi el golpe me acordé que eran montachoques, ya después me dijeron ‘paga el foco nada más’”.

Sin aceptar precisar fecha y lugar, dijo que en días pasados circulaba por una avenida de la ciudad cuando un vehículo Kia color azul, se le fue pegando hasta chocar ligeramente su unidad, por lo que el conductor que viajaba en ese vehículo le dijo que le pagara de 2 mil a 3 mil pesos para el deducible del seguro.

Sin embargo, recordó que en redes sociales ya se ha advertido de la presencia de estas personas en otras partes del País que se dedican a provocar accidentes y exigen a los conductores les den dinero, por ello solicitó vía telefónica la presencia de elementos de la Policía de Tránsito Municipal para que deslindaran responsabilidades.

“A quién le hablaste (le preguntaron), pues ahorita vas a ver a quien le hablé, y se fueron, yo gracias a Dios que vi el Facebook y si no yo les doy 2, 3 mil pesos, ...yo vi el Facebook que al papá de un amigo le quitaron 2 mil pesos y un celular”.

Manifestó que en dicho vehículo Kia, azul, viajaban dos hombres, uno como de 45 años y el otro como de 35 años de edad, pero cree que en Mazatlán ya andan varios carros que están chocados, cuyos conductores provocan accidentes para tratar de cobrar dinero a sus víctimas.

“El carro ya lo traen golpeado y te quieren hacer creer que tú se lo hiciste”, continuó.

Por ello reiteró el llamado a los conductores y a la población en general para que no se dejen engañar y ser víctimas de estas personas provenientes de fuera para generar accidentes y quitarles dinero a los conductores.