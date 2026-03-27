$!En Mazatlán arranca operativo de Semana Santa este sábado sin banderazo local

MAZATLÁN._ Tras su participación este viernes en el banderazo al operativo de seguridad estatal de Semana Santa desde Guasave, la Alcaldesa de Mazatlán informó que en el puerto no habrá una ceremonia de arranque a nivel municipal, como se había anunciado anteriormente.

Sin embargo, las acciones de vigilancia entrarán en acción desde este mismo sábado, aclaró Estrella Palacios Domínguez.

Comentó que su participación en el evento de Guasave junto a los otros alcaldes significó el arranque de las operaciones de seguridad en todo Sinaloa, recordando que Mazatlán va a contar con más de 2 mil 500 elementos de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz en la ciudad.

“El banderazo fue hoy, se hizo ya a nivel estatal encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya; los 20 alcaldes estuvimos invitados y tuve la oportunidad de acompañar al Gobernador en Guasave. Ahí se dio el arranque junto al Secretario de Seguridad, quien dio los detalles del operativo. Se contemplan 2.6 millones de turistas visitando Sinaloa, y son 14 mil 900 elementos de los tres niveles de Gobierno”, dijo Palacios Domínguez.

“Yo ya había compartido que aquí en Mazatlán tenemos 2 mil 500 elementos que van a estar coordinados interinstitucionalmente para estar cuidando de nuestros locales como de nuestros turistas. Tenemos tres anillos de seguridad, tenemos puntos en los tres ejes carreteros que están siendo cuidados por Guardia Nacional, por Defensa y por la Policía Estatal de Caminos”.

La Alcaldesa indicó que Mazatlán contará con ocho módulos de atención a visitantes, que estarán todos los días cuidando a la gente en la zona turística.