$!En Mazatlán arranca operativo de Semana Santa este sábado sin banderazo local

MAZATLÁN._ Tras su participación este viernes en el banderazo al operativo de seguridad estatal de Semana Santa desde Guasave, la Alcaldesa de Mazatlán informó que en el puerto no habrá una ceremonia de arranque a nivel municipal, como se había anunciado anteriormente.
Sin embargo, las acciones de vigilancia entrarán en acción desde este mismo sábado, aclaró Estrella Palacios Domínguez.
Comentó que su participación en el evento de Guasave junto a los otros alcaldes significó el arranque de las operaciones de seguridad en todo Sinaloa, recordando que Mazatlán va a contar con más de 2 mil 500 elementos de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz en la ciudad.
“El banderazo fue hoy, se hizo ya a nivel estatal encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya; los 20 alcaldes estuvimos invitados y tuve la oportunidad de acompañar al Gobernador en Guasave. Ahí se dio el arranque junto al Secretario de Seguridad, quien dio los detalles del operativo. Se contemplan 2.6 millones de turistas visitando Sinaloa, y son 14 mil 900 elementos de los tres niveles de Gobierno”, dijo Palacios Domínguez.
“Yo ya había compartido que aquí en Mazatlán tenemos 2 mil 500 elementos que van a estar coordinados interinstitucionalmente para estar cuidando de nuestros locales como de nuestros turistas. Tenemos tres anillos de seguridad, tenemos puntos en los tres ejes carreteros que están siendo cuidados por Guardia Nacional, por Defensa y por la Policía Estatal de Caminos”.
La Alcaldesa indicó que Mazatlán contará con ocho módulos de atención a visitantes, que estarán todos los días cuidando a la gente en la zona turística.
Esto, apuntó, sin olvidar el resguardo de las colonias ni la zona rural, pues durante Semana Santa mucha gente va a los ríos y pueblos señoriales a pasear, por lo que se les debe garantizar seguridad.
Palacios Domínguez señaló que según datos de hoteleros, el puerto se prepara para un 89 por ciento de ocupación hotelera con posibilidades de subir.
Ante esta situación, reiteró que a pesar de no tener un banderazo simbólico como en otros años, todas las fuerzas de seguridad estarán pendientes para atender cualquier percance que se presente en estas dos semanas.
“No habrá (un banderazo local). Por parte de nosotros nos unimos al del Gobernador que nos extendió la invitación. Estuvimos presentes esta mañana (del viernes) a las 10:00 de la mañana ahí en Guasave. Y lo que sí tengan presente es que el operativo ya arranca a partir de mañana (sábado); entonces vamos a estar muy pendientes en C2, en C4 de la seguridad de todas y todos”.