$!En Mazatlán, arranca tianguis de la Pancho Villa sus tres días de ventas navideñas

Con un banderazo oficial y la fe renovada en tener buenas ventas durante la temporada, comerciantes mazatlecos dieron inicio este lunes al Tianguis Navideño de la Colonia Francisco Villa, el cual por primera vez podrá aprovechar los días 22, 23 y 24 de diciembre para promocionar sus productos.

Gracias a los permisos otorgados por Oficialía Mayor y Comercio, los tianguistas podrán tener sus puestos fijos en un horario de 12:00 a 20:00 horas (mismo de los domingo), en el que esperan recibir a cientos de personas en busca del regalo perfecto para Navidad; o bien, en las compras de pánico.

Jorge Palomino, subdirector de Comercio de Oficialía Mayor, junto a César Barrientos, presidente del Tianguis Francisco Villa, se encargaron del corte de listón para dar inicio a las ventas; mientras que también realizaron un recorrido para la plazuela en busca de asegurarse que todo marche bien.