$!En Mazatlán, arranca tianguis de la Pancho Villa sus tres días de ventas navideñas

Con un banderazo oficial y la fe renovada en tener buenas ventas durante la temporada, comerciantes mazatlecos dieron inicio este lunes al Tianguis Navideño de la Colonia Francisco Villa, el cual por primera vez podrá aprovechar los días 22, 23 y 24 de diciembre para promocionar sus productos.
Gracias a los permisos otorgados por Oficialía Mayor y Comercio, los tianguistas podrán tener sus puestos fijos en un horario de 12:00 a 20:00 horas (mismo de los domingo), en el que esperan recibir a cientos de personas en busca del regalo perfecto para Navidad; o bien, en las compras de pánico.
Jorge Palomino, subdirector de Comercio de Oficialía Mayor, junto a César Barrientos, presidente del Tianguis Francisco Villa, se encargaron del corte de listón para dar inicio a las ventas; mientras que también realizaron un recorrido para la plazuela en busca de asegurarse que todo marche bien.
“Estamos muy agradecidos. Es la primera vez que nos permiten ponernos en estas fechas; ya que yo tengo trabajando aquí 18 años y no nos habían dejado. Ese es el primer año y esperemos que continúe así siempre; entonces, ojalá la gente esté con nosotros como cada ocho días”, expresó César Barrientos.
“Los tianguistas hemos estado trabajando arduamente todas las semanas del año, y en esta ocasión el Gobierno de la Presidenta Estrella Palacios nos ha permitido y nos ha dado una buena oportunidad de mejorar la economía, así que estamos agradecidos”.
El tianguis de la Pancho Villa se suma al de la Colonia Benito Juárez como los mercadillos que tendrán la oportunidad de extender su tiempo de servicio durante el día. Mientras que los tianguis de Flores Magón y Villa Unión también recibieron permisos, aunque solo para los días 24 y 31 de diciembre.
¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN EL TIANGUIS DE LA PANCHO VILLA?
Al igual que otros tianguis navideños, en el bazar Francisco Villa las personas podrán encontrar ropa de todo tipo de estilo, tanto para chicos como grandes. Calzado para niños hombre y mujer; perfumería; juguetería; área de comidas y muchas cosas que sorprenderán a más de un curioso.