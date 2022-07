$!En Mazatlán, aumento a tarifa sorprende a usuarios de transporte urbano; exigen mejoras en servicio

“ No es mucho el aumento, pero deberían mejorar el servicio, ponerle aire acondicionado a todas las unidades, pues hace mucho calor en Mazatlán”, expresaron usuarios consultados en el Centro de la ciudad.

“Si es que los conductores no lo redondean a 13 pesos”, expresó una de las personas consultadas.

La tarifa para estudiantes se mantiene en 3.50 pesos, pero algunas jóvenes entrevistadas dijeron que ya desde hace 15 días les cobran la tarifa normal, porque en varias escuelas los alumnos ya están de vacaciones.

A pesar de que se difundió en medios de comunicación, la mañana de este sábado varios usuarios no sabían del aumento y pagaban la tarifa anterior al conductor.

“Falta un peso”, les decían los conductores a los usuarios y en algunos casos agregaban que en los camiones ya se traía escrita la nueva tarifa.

“Aumentan el pasaje y traen mal servicio, deberían traer aire acondicionado”, manifestó Jorge Barrón Guzmán, quien por varios años trabajó en Mexicali, Baja California, pero ahora vive en El Rosario y este día vino a Mazatlán.

La señora Andrea Esquer dijo que el incremento de las tarifas del transporte urbano la tomó por sorpresa, pero ya que le aumentaron deberían mejorar el servicio e instalarle aparatos de aire acondicionado a la mayoría de las unidades.

“Sí me tomó por sorpresa, el conductor me dijo falta un peso, yo no le había visto el letrero que ya dice la nueva cantidad”, continuó Esquer.

“No todos, pero dan un pésimo servicio algunos, se debería mejorar el servicio, ...(en el trato de los conductores) me ha tocado de todo, desde amable hasta el corajudo, de todos hay, a veces los 12.50 ya lo redondean a 13.00 pesos”.

Mientras que la joven Natalia Lugo expresó que fue hasta la mañana de este sábado cuando se dio cuenta del incremento de las tarifas en el transporte urbano en Mazatlán.

“Ahorita, por ejemplo a mí sí se afecta un poquito porque no estoy pagando con mi tarjeta el camión) la tarifa de estudiante, pero a los estudiantes nos dejaron lo mismo, ahorita nos cobran normal, desde hace como unos 15 días, están cobrando normal”, añadió Lugo.

Juan López y Julián Ocampo expresaron que sí sabían que se iba a dar un incremento en las tarifas del transporte urbano en Sinaloa porque hace días se difundió el aumento de un peso.

“No es mucho, pero tampoco es como que estén en condiciones óptimas los camiones, si hay aumento deberían mejoras las condiciones de los camiones porque la mayoría anda sin aire acondicionado y está fuerte el calor”, subrayaron en entrevista.