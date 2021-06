$!En Mazatlán, casillas especiales y algunas locales retrasan apertura por falta de funcionarios

Esto, debido a que los funcionarios propietarios de las casillas no asistieron, por lo que se debió llamar a los suplentes, o invitar a ciudadanos que acudían a votar, para que suplieran a los “faltistas”.

“Van dos veces que nos regresan, al principio dijeron que estaban retrasados, y ahora, nos dijeron que no van a poder hacer funcionar la casilla porque no se completan los funcionarios, y ya toda la gente se comenzó a ir”, dijo Fátima Álvarez, de 22 años, vecina de la Colonia Villa Galaxia.

“Está muy retrasado esto, yo ya tenía rato aquí, y tenía otras cosas que hacer y ya no las voy a poder hacer, porque empezaron muy tarde”, dijo Teodora Alarcón.

Alarcón Benítez criticó la falta de organización de estas elecciones, pues dijo es la primera vez, desde que ejerce su derecho al voto, que pasa una situación así, pues desde siempre le ha tocado votar en esa casilla y nunca se había retrasado.

Con la espera, la fila se redujo a más de la mitad, pues los votantes se desesperaron y decidieron irse a sus casas sin votar.

En la casilla especial ubicada en la Plaza Ley El Mar, alrededor de 50 personas hicieron fila desde temprano para votar, mientras que las mamparas y urnas se instalaban con más de media hora de retraso.

Un visitante, originario de Michoacán, y uno más de Tuxpan, Nayarit, que prefirieron omitir sus nombres, mostraron molestia al no poder votar aquí en Mazatlán en ninguna casilla especial.

“Vengo de Playa Sur y no sabían nada, llegó aquí en esta plaza y me dicen que tampoco tenían conocimiento que no podía votar alguna persona de Michoacán”, dijo el ciudadano.