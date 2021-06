En Mazatlán cerrarán la tarde del domingo un carril vial frente a consejos electorales, para recibir paquetes

Precisó que aunque no será cierre total de las vialidades, si los conductores no tienen necesidad de pasar por esos lugares que utilicen rutas alternas.

En el Consejo Municipal Electoral, ubicado entre las avenidas Ejército Mexicano y Río Piaxtla, se va a cerrar un carril también, continuó.

“En todas se va a cerrar un carril y se van a acomodar vallas para que quien llegue con los paquetes, llegue con su vehículo y pueda salir con circulación hacia el frente”, dijo el comandante de la corporación vial.

“Va ser a partir de las cuatro de la tarde (el cierre del carril de las vialidades), pero desde muy temprano, desde las 6 de la mañana en los diferentes distritos ya va haber maniobras de colocación de vallas y todo eso, pero lo fuerte va ser después de las 4:00 de la tarde”, reiteró.

Lo mismo se hará en las demás instalaciones de los Consejos Distritales Electorales, en el caso del ubicado en la Colonia Sánchez Celis.

“En la mayoría de los casos nada más se va reducir la circulación a un solo carril, ...si vemos que es necesario entonces sí se cerraría completamente, pero la idea no es afectar la circulación, no es afectar a la ciudadanía, es nada más que haya circulación, (a los conductores) se les recomienda que tomen rutas alternas, si no es necesario que pasen por esas avenidas que no lo hagan, que tomen rutas alternas y que tomen sus precauciones también”, recalcó Estrada Díaz.

También expresó que este fin de semana no se aplicará el alcoholímetro para no detener a nadie ni impedirle que acuda a votar, pero se recomienda a los conductores no manejar en estado de ebriedad, para prevenir accidentes.

AUMENTA TRÁFICO VEHICULAR

Además, manifestó que este fin de semana se incrementó en un 30 por ciento el tráfico vehicular en Mazatlán con relación a un día normal.

Dijo que en la Avenida Gabriel Leyva se tiene este sábado una fuerte circulación por los trabajos de rehabilitación que se realizan en esa vialidad, pero se mantienen desplegados elementos de la Policía de Tránsito en busca de agilizar la circulación.