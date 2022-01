$!En Mazatlán, constructoras dejan poliestireno y basura en Playa Brujas, material nocivo para la flora y fauna

“Si le sumas que estas construcciones manejan esos materiales sin ningún tipo de cuidado, está muy preocupante que no haya ninguna autoridad, ni federal ni estatal, ni municipal que quiera meter las manos, porque si tú vas a la Dirección de Ecología, dicen ‘A mí no me toca porque es federal’, si vas a la instancia federal, pues nunca tienen gente para ir a ver qué es lo que está pasando, y mientras tanto la degradación de nuestros recursos naturales en Mazatlán cada día más ”, añadió.