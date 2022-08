$!En Mazatlán, desde temprano salen al malecón a ejercitarse, pero la limpieza de baños portátiles los pone en riesgo

Quien conducía el camión oficial de Jumapam, señaló que no es algo que hacen todos los días, y que hoy lo habían mandado, sin embargo, un empleado de uno de los restaurantes, reconoció que estas labores la hacen casi todos los días, desde las 5:00 a las 7:00 horas como máximo, ya que si se exceden de ese tiempo, podrían recibir sanciones de la Policía de Tránsito Municipal.

El empleado de un restaurante alegó que estas acciones no pueden hacerse en otro horario, dado que es cuando menos gente pasa por el malecón y quien corre por el lugar, solo debe “sortearlo” un poco.

“Ni modo que lo hagamos en hora pico, no se puede, de hecho el tránsito para las siete ya corre a las pipas, no se puede hacer en otro horario, la gente solo debe irse por un ladito, de momento, no le veo mayor problema”, defendió.