$!En Mazatlán, desplazados protestan en la Zona Dorada para exigir vivienda digna

Organizada por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, cerca de 800 personas se dieron cita en el malecón de Mazatlán para recorrer la Avenida Playa Gaviotas y posteriormente regresar por la Avenida Camarón Sábalo, todo con tal de ser visibles hacia las autoridades, mismas que no les han resuelto su necesidad de vivienda, denunciaron.

“Estamos aquí en una manifestación pacífica porque en las partes donde están los desplazados ya no se aguanta cómo se está llevando la situación, hay aquí desplazados de Concordia, Villa Unión y Mazatlán, todas y todos con el mismo problema, falta de vivienda, falta de terrenos, y falta de servicios”, mencionó.

“Es una buena relación que llevamos (con el Gobierno del Estado) nos recibió el primer día de su Gobierno a la una de la tarde, dijo que nos iba a apoyar, que no estábamos solos, pero de esa fecha hacia acá, no hemos tenido ninguna acción de Gobierno”, agregó.

“Vamos hacer una protesta pacífica, aquí por la Zona Dorada, no para violentar a nadie, sino para que sepan que aquí estamos. Imagínense que en cuatro años llevamos 50 viviendas aquí en el sur, cuando se ocupan mil 500, y las que están llegando, en Rosario, hay más de 100 familias”, detalló.

Miguel Ángel Gutiérrez indicó que hay una buena relación con el Gobierno del Estado, y que no desean la confrontación, pero que ha habido una desatención hacia ellos, y no han visto acciones de Gobierno a su favor.

La semana pasada acudieron al Ayuntamiento a que fueran recibidos por el morenista, sin embargo no hubo tal atención, es por eso que ahora decidieron manifestarse, y de no tener respuestas, harán un plantón en los ayuntamientos de Concordia y Mazatlán.

En cambio, el dirigente del MASS lamentó que la relación con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no sea buena, y que ni siquiera los ha escuchado desde que es Presidente Municipal.

“Con el Químico Benítez, ese se dedica a la farándula, ese se dedica a otras cosas, ahorita su pleito es el Carnaval, ¿por qué?, porque ahí está el dinero...dice que el Carnaval no deja dinero para el Ayuntamiento, no, para el Ayuntamiento no deja, para él sí deja, porque él y el Instituto de Cultura hacen sus negocios”, criticó.