$!En Mazatlán, disfrutan decenas de personas de la Plazuela Machado este fin de semana

Decenas de personas disfrutan este fin de semana de la Plazuela Machado, ubicada en el corazón del Centro Histórico de Mazatlán.
Ya sea acudiendo a cenar a los diferentes restaurantes ubicados en la zona, a comprar algún artículo de joyería, aretes o juguetes que se venden en los diferentes puestos instalados en el lugar o simplemente a caminar o sentarse en las bancas, niños y adultos disfrutan de este sitio.
A partir del pasado viernes también pueden disfrutar del tradicional pino y luces navideñas instalados en ese lugar, cuyo encendido por parte del Ayuntamiento de Mazatlán marcó el inicio oficial de las fiestas decembrinas en este puerto.
Aunque la afluencia fue mayor el sábado, este domingo poco a poco varias personas acuden a disfrutar durante la tarde noche de la comida, música y ambiente del lugar.
La vigilancia está a cargo de elementos de la Policía Preventiva Municipal en ese sitio, pero en el Centro, como en el resto de Mazatlán, también se cuenta con apoyo de seguridad de elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno.