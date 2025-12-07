$!En Mazatlán, disfrutan decenas de personas de la Plazuela Machado este fin de semana

Decenas de personas disfrutan este fin de semana de la Plazuela Machado, ubicada en el corazón del Centro Histórico de Mazatlán.

Ya sea acudiendo a cenar a los diferentes restaurantes ubicados en la zona, a comprar algún artículo de joyería, aretes o juguetes que se venden en los diferentes puestos instalados en el lugar o simplemente a caminar o sentarse en las bancas, niños y adultos disfrutan de este sitio.