En Mazatlán disminuyó la pobreza y la pobreza extrema, asegura Desarrollo Social

La cantidad de personas en pobreza y pobreza extrema disminuyó del 2015 al 2020 en el municipio de Mazatlán un 1.8 y un 3.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el 2015 en este municipio se tenía una población total de 531 mil 615 personas, de las cueles 142 mil 247 se encontraban en condiciones de pobreza, mientras que en el 2020 de una población total de 540 mil 427 personas 113 mil 32 estaban en pobreza, es decir, se tuvo una reducción de 29 mil 215 personas en esas condiciones, dio a conocer el director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Tonatiu Guerra Martínez.

En el caso de la pobreza extrema en el 2015 se tenía un registro de 7 mil 226 personas y en el 2020 fue de 6 mil 613 personas, es decir, se tuvo una disminución de 613 personas que en esos cinco años, parte del primer trienio del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres (2018-2020) pasaron de pobreza extrema a pobreza, añadió.

“Hemos disminuido el nivel de pobreza en Mazatlán, de hecho somos junto con el municipio de Salvador Alvarado -Guamúchil para muchos-, los municipios que tenemos el menor nivel de pobreza en el estado de Sinaloa, nada más que hay una diferencia, Mazatlán tiene, de acuerdo con datos de Coneval, 540 mil habitantes y Salvador Alvarado tiene 88 mil habitantes”, dijo Guerra Martínez.

“Entonces nosotros hemos demostrado los últimos años que en base a un cambio en las políticas de combate a la pobreza, atacando principalmente los sectores y a los grupos más vulnerables hemos disminuido, de acuerdo a los datos, el nivel de pobreza y estamos en 1.8, ...y en pobreza extrema hemos bajado de 7 mil 226 a 6 mil 613”.

Precisó que el Coneval trabaja haciendo censos y encuestas anualmente, semestralmente en los municipios, en las zonas más marginadas y esos datos que arrojan fueron en el informe del pasado 15 de diciembre, el cual se denominó Programa de Medición de la Pobreza 2018-2020.

“Cuando nosotros llegamos en el 2018 nos comprometimos a llevar a cabo unas banderas blancas, ...a los reporteros que tienen mayor tiempo cubriendo la fuente les comentamos que íbamos a atacar principalmente la cuestión de los servicios básicos, drenaje, agua potable, eléctrica, no pudimos concluir el asunto, no hemos podido avanzar mucho en la cuestión educativa, pero hicimos un trabajo lo más que pudimos y avanzamos”, añadió Guerra Martínez.

Dijo que se ha hecho un trabajo muy importante en el primer trienio de Benítez Torres como Alcalde de Mazatlán.

“Hemos hecho un trabajo importante, hemos hecho un trabajo que ha disminuido el nivel de pobreza, de hecho lo contuvimos, los demás municipios tuvieron problema por la cuestión del Covid-19, si se acuerdan cuando estábamos en Covid-19 el municipio de Mazatlán por ejemplo nunca suspendió la obra pública, nunca suspendió los programas sociales y eso nos permitió tener esas variables que están ahí, contenerla”, continuó.

“Nosotros pensamos que para este año vamos a continuar con la política social de la disminución de la pobreza, combate”.

Precisó que para medir la pobreza y la pobreza extrema se toman en cuenta las variables de rezago educativo, salud, seguridad social, carencia de calidad de vida que tiene que ver con el tipo de casa y los utensilios básicos o enseres domésticos básicos que tienen que ver con cama, refrigerador, estufa y lavadora, así como la variable de acceso a los servicios básicos de vivienda, como son agua potable, drenaje y electrificación y el último factor tiene que ver con la alimentación.

“Entonces el Municipio trabaja con lo que tiene que ver con la calidad de la vivienda y trabajamos también con lo que tiene que ver con los servicios”, expresó Guerra Martínez.

Precisó que en calidad de vivienda se bajó de 31 mil a 27 mil, en servicios se bajó de 24 mil a 17 mil, lo que quiere decir que se ha estado trabajando bien y ahí aplican los programas de Peso a Peso que ha permitido cubrir gran cantidad de vivienda y el programa intensivo que se tuvo de agua potable y drenaje.

Se han beneficiado a 4 mil 744 familias directamente en los niveles de pobreza y pobreza extrema en las zonas más marginadas y en lo que tiene que ver con enseres, informó.

“Este año el Químico nos ha pedido y nos ha comentado que el programa quiere que lo empecemos a aplicar en las zonas más marginadas, entonces no van ver ustedes filas aquí en Palacio, vamos a empezar por algunas colonias, vamos a empezar por la zona rural para que el programa avance más fuerte en donde hay mayor cantidad de carencias y vamos a meter un nuevo aspecto que tiene que ver con la cuestión de la salud, por el desabasto de medicinas”, expresó el director de Bienestar y Desarrollo Social.

“Nosotros vamos a meter una variable nueva en el Programa Peso a Peso para manejar cuatro variables: enseres domésticos, material de construcción, apoyo al consumo y almacenamiento de agua, y lo que tiene que ver con medicamentos, y por otra parte pensamos invertir al menos 33 millones de pesos en sustitución de redes de agua potable y drenaje porque es el problema que ahorita tiene Mazatlán”, recalcó Guerra Martínez.

“No tenemos problemas de que no tengan red, tenemos problemas de que las redes están obsoletas y aparte hay tal cantidad de agua que están creando que todas las redes revienten, si no hubiera tanta agua tendríamos carencia, no tenemos carencia, tenemos exceso de agua y de acuerdo con el gerente general (de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) en los próximos días, creo que 15 días, el agua ya va a salir transparente”.