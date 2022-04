En Mazatlán, estos días, circulan billetes falsos, alerta el Gobierno municipal

En Mazatlán se ha detectado la circulación de billetes falsos para hacer compras diversas, por lo que la ciudadanía debe tener cuidado para no ser sorprendida por quienes cometen estos delitos, alertó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

Además, dijo el funcionario, existen personas que se dedican a robar carteras en diferentes zonas del puerto.

“Sí (ha llegado el reporte de carteristas) y de billetes falsos también, eso siempre ocurre donde hay aglomeraciones, acuérdense que en diciembre ocurre, en Carnaval, luego también se da otro repunte, hoy otra vez y es gente que viene de fuera obviamente a hacer sus fechorías”, continuó González Zataráin en entrevista.

Agregó que la mañana de este miércoles sostendría una reunión con el Secretario de Seguridad Pública Municipal para ver este tema y cómo van a implementar el operativo de seguridad, de hecho el martes detuvieron a algunas personas con billetes falsos.

“Hay un seguimiento ya sobre ese tema porque son detectables fácilmente, es gente que no es de aquí, es gente muy fácil de identificar, son foráneos y que normalmente utilizan vehículos sin placas o utilizan la forma de moverse también igual violando la ley, infringiendo la ley, entonces hay un seguimiento ya sobre ese caso, claro que tenemos conocimiento”, añadió en entrevista.

Expresó que esta problemática se ha detectado en las áreas más comerciales, como la zona turística y el tema de los billetes falsos se ha detectado en diferentes puntos de la ciudad, en algunos casos de trata de billetes falsos de 500 pesos.

“El que la Policía detuvo ayer traía de 500 pesos (billetes falsos), además traía vehículo sin placas y sin documentos del vehículo”, continuó.

En este caso se turna al detenido al Ministerio Público y se le da un seguimiento al tema, manifestó, y se está reforzando la seguridad en los bancos a las horas pico y de cierre para prevenir delitos, además que ya hay una investigación con ese tipo de personas que están haciendo ese tipo de fechorías.

“Hay que denunciarlos inmediatamente (que se les detecte), obviamente se le da un seguimiento a la procedencia del billete, quién te lo dio y ahí vemos la manera de ir dando con esto, se nota mucho porque te empieza a reflejar en algún punto dónde se están distribuyendo los billetes”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.

También dio a conocer que la Comuna va a sacar un comunicado con las características de cómo identificar un billete falso, en algunos casos se trata de una vil copia a color, es un papel bond muy fácil de identificar, pero las personas a lo mejor no se familiarizan mucho con la textura del billete y entonces caen muy fácilmente en la trampa, por lo que se sacará este miércoles un comunicado para alertar a la ciudadanía que tenga cuidado con este tipo de billetes.

Lo que se tratará de evitar es que caiga un justo por alguien que cometió el delito, pues puede ser que una persona recibió el billete falso y después vaya a comprar con el mismo y ahí se detecte el delito, sin una culpa.

“Eso le vamos a pedir también al Secretario de Seguridad Pública saber identificar esa parte, por eso cuando les decía el tema de la procedencia a lo mejor alguien lo dio o no se quiere involucrar a una persona (inocente) en un hecho que no debe estar, tenemos que estar cuidando esa parte, no estar encerrando ahora sí que justos por pecadores”, reiteró González Zataráin.