“Que hagan su trabajo, no se les pide mas, que hagan su trabajo, que investiguen, se les llevan pruebas y no dan mas allá, que hagan su trabajo, es todo”, expresó Anaís como su principal petición en este 8 de marzo.

“Tenemos muchas emociones, tristeza y pues estar aquí como ella era, a lo que a ella le gustaba, apoyar a todo esto, porque a ella no le gustaban las injusticias, marcho por ella y pedir justicia para que le den la pena máxima al que le hizo eso a mi hija”, comentó la madre de Perla Scarlett, que al cabo de nueve meses, su caso sigue en proceso y sin sentencia.

“No hemos tenido ninguna respuesta, el juicio todavía sigue aplazando y a él no le han dado una sentencia todavía, el juicio sigue, que porque son leyes, que porque esto, que porque el otro, pero todas las pruebas las tienen y no han sacado, hagan justicia, la justicia que realmente deben de hacer, porque se me hace muchísimo dos años para que no hagan justicia por la niña”, dijo la tía de Valentina, que advirtió en los próximos días realizarán una marcha.

También participaron familiares y amigas de Aimé Joanna, la Reina de la Ciruela 2023, del poblado de Aguacaliente de Gárate Concordia, quien hace casi un año, el 1 de abril, desapareció y tres días después fue encontrada sin vida, en un vehículo en el fondo de un barranco, lo cual provocó mucha polémica, tanto por las condiciones en las que se dio su desaparición y posteriormente su aparición.