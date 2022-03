En Mazatlán hallan otros 3 rastros clandestinos, confirma el Gobierno municipal

Otros tres presuntos rastros clandestinos fueron detectados en Mazatlán, con lo que ya suman seis de febrero a la fecha, y en algunos casos sus propietarios ya se acercaron para regularizarse y otros ya están definitivamente clausurados, informó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“Quiero decirles que (de los que se detectaron en febrero) se acercaron algunos ya para hacer trámites para regularizarse, otros que definitivamente ya están clausurados, que no tienen para dónde hacerse porque no han manera de, eso benefició un poquito más la calidad en cuanto a la carne porque ya se están yendo al Rastro TIF”, continuó González Zataráin.

“En gran medida el Rastro TIF ya casi duplicó la cantidad de animales que ingresan y vamos a continuar con los clandestinos, porque todavía nos han avisado de algunos otros que hay en casas, en patios y que no es un tema recaudatorio, yo insisto, es un tema de salud, sobre todo tema de salud pública, porque aquí traigo fotografías de gente que traslada hacia el mercado”.

Agregó que de los rastros clandestinos se está trasladando la carne a mercados, lo que es inapropiado porque no se puede llevar el producto de esa forma al aire libre, y eso es lo que se quiere evitar para que no se convierta en un problema de salud, y ahí un poco de responsabilidad tiene que ver con la gente del mercado que está recibiendo la carne con una procedencia dudosa, porque no la llevan con el protocolo correspondiente, no se hace con un vehículo refrigerado, cubierto.

Ya se empezó a ver el tema del clandestinaje de rastros y ahora tienen que ver con quien recepciona la carne y la procedencia, se detectó la recepción de esa carne en el mercado “José María Pino Suárez”., expresó.

“Ahorita tenemos tres (rastros clandestinos) más detectados que también ya se está haciendo el proceso contra ellos, se está haciendo el procedimiento, hay tres detectados nuevos, incluso, uno de los más fuertes de los que cerramos (con anterioridad) está trabajando ya de manera coordinada con el Rastro TIF, va y mata en el Rastro TIF y ellos distribuyen con las condiciones apropiadas, pero van y sacrifican en el Rastro TIF, ellos entendieron esa parte, pero hay otros que no han entendido”.

Los tres rastros clandestinos detectados también están ubicados en Urías, La Sirena y El Castillo, al sur de Mazatlán, dio a conocer.