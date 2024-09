A pesar de que un principio se había comentado que el despliegue de militares que arribó el fin de semana a Sinaloa era mayormente para Culiacán, el Alcalde Édgar González Zataráin explicó que todo el tema de reforzar la seguridad en el estado está siendo coordinado para todos los municipios, por lo que Mazatlán también cuenta con vigilancia permanente.

Informó qué tanto el puerto como Rosario y Concordia han reforzado la seguridad con la llegada de los elementos militares.

Añadió que los mazatlecos pueden sentirse seguros de que la vigilancia se esté dando para su resguardo, aunque afirmó que no tiene el dato de cuántos elementos exactamente se asignaron para la ciudad.

“No sé cómo se ponen de acuerdo ellos; ahorita yo le preguntaba al Almirante Abarca sobre el tema de la vigilancia en Mazatlán, y él me dice que de día y noche traen permanentemente vigilancia, incluso hasta el Rosario hemos enviado vigilancia de la Marina. Entonces, ellos tienen vigilancia acá, el Ejército también la tiene, por lo que sí se ve el patrullaje. ¿Qué tanta cantidad tienen? No sé. Son detalles que ya ellos no te dan y tampoco nos interesa mucho saber, simple y sencillamente que sepamos que sí hay presencia, que sí hay vigilancia, que sí hay operativos en Mazatlán”, expresó González Zatarain.

”No sé cuántos se asignaron después del operativo que llegó, pero sí hay vigilancia, sí sé que hay asignados algunos, por eso el mismo General dio a conocer en la rueda de prensa cómo estaría estructurada la vigilancia, entonces yo me quedo con esa información que él da, y por supuesto, sabiendo que hay una coordinación con la policía, con todas, la Policía Municipal, con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional, Ejército y Marina, entonces, hay una coordinación, hay reuniones de coordinación entre ellos y sí se están fortaleciendo y reforzando ese aspecto”.

Por otro lado, el Alcalde de Mazatlán opinó que tras los últimos enfrentamientos en Culiacán puede ser un buen presagio de que las cosas comiencen a mejorar en la capital.

Añadió que los hechos de enfrentamientos fueron ya con operativos del Ejército y Marina entrando en acción, y no con choques entre los grupos rivales.

“Yo creo que las cosas van mejorando bastante. Si hubo hechos lamentables el día de antier en la tarde, y parte de la mañana de ayer, pero fue precisamente de los operativos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de los operativos de las fuerzas federales, ya no era entre los grupos delincuenciales, ya era operativos del Gobierno, que obviamente yo se lo decía, que cuando vayan a operar y se operan en la ciudad, va a ocasionar problemas, ruido, y obviamente eso es lo que sucede, pero ya son temas de operatividad del gobierno”, informó.

“Yo veo las condiciones que van mejorando, van mejorando bastante, van caminando. Muchos pedían, solicitaban la actuación del Gobierno, el Gobierno está teniendo esa actuación y obviamente al actuar va a generar obviamente problemas. Por eso yo le decía, siempre cuando te metes a combatir este tipo de grupos, obviamente va a haber bajas, va a haber ruido, va a generar violencia y va a generar por supuesto, polémica y miedo también”, dijo.