En Mazatlán, inconsistencias obligan a abrir paquetes electorales

Las inconsistencias en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo fue el común denominador con el que se encontraron las autoridades electorales locales y federales.

En el Consejo Municipal Electoral, donde se califica la elección del Ayuntamiento, con la Alcaldía, la Sindicatura de Procuración y los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, se detectaron 296 actas con inconsistencias, lo que representa el 39.5 por ciento del total de las 749 que se instalan para la elección municipal.

De los 296 paquetes que se abrirían, 112 se debió a que en las actas no se contabilizaron los votos para las coaliciones y 184 se abrirán porque el acta es ilegible.

El mayor número de paquetes que se abrieron para el reconteo fue en el Consejo Distrital 01, en el que se califica la elección a Diputado Federal. Ahí se decidió recontar 408 de los 637 casillas, lo que representa el 64 por ciento del total.

En el caso del Consejo Local 22, en el que realiza el Cómputo Electoral para Diputado local, Aída Palafox Villalobos, presidenta del mismo, señaló que se decidió abrir 98 de 215 paquetes electorales, lo que representa el 44.18 del total, en el caso de la elección de Diputados y 89 paquetes para Gobernador, puesto que en los consejos locales se realiza el cómputo para esa elección.

“Algunas actas traen inconsistencias, errores, otras están ilegibles, de otras no tenemos copia ni tenemos original porque no vienen en los paquetes y los representantes de partido tampoco tiene, la idea era que complementáramos entre todos, pero no se pudo, eso fue principalmente”, dijo.

La funcionaria electoral señaló que, a pesar de esas inconsistencias, ningún partido político presentó recursos de inconformidad.

En el Consejo Local 23, que preside Gustavo Osuna, solamente se separaron 21 paquetes para cada una de las elecciones.

En todos los consejos electorales se integraron grupos de trabajo para la apertura de los paquetes, en algunos casos solo se abrieron las cajas para verificar si tenían actas bien integradas, en caso contrario, se abrieron para contar voto por voto.

El representante del PRI ante el Consejo Municipal Electoral, Guillermo Quintana Pucheta, demandó que se asiente en actas si las inconsistencias pueden modificar el sentido de la elección, para tener bases para una posible impugnación del proceso.

Una vez que se termine el cómputo electoral, se entregará las constancias de mayoría a los ganadores.