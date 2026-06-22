En Mazatlán, inician monitoreos de playas previo a las vacaciones

Previo al inicio de las vacaciones de verano en Mazatlán, dieron inicio los monitoreos de playas por la Operadora de Playas en conjunto con la Coepriss.

El director de la Administradora y Operadora de Playas de Mazatlán, Ángel García Contreras, adelantó que Mazatlán cuenta con playas aptas y en óptimas condiciones y seguramente los muestreos así se mantendrán.

“Ya que los muestreos levantados por la Coepriss han arrojado cantidades mínimas de los estándares para mantener la certificación de playas requerida que muestra abajo de los 100 enterococos número más probable por 100 mililitros. Es decir la norma de certificación exigen el 50 por ciento abajo del criterio internacional de 200 mililitros para determinar las como aptas”, reiteró.

Señaló que la suciedad que ha aparecido en las playas ha sido por el tema del fenómeno de la marea que ha sacado palos, plásticos y demás basura que proviene de la ciudad pero que todos los días son levantadas.

Así que pidió el apoyo de la ciudadanía para evitar dejar la basura en la arena, incluso dijo que se han aumentado los cestos de basura para recabarla.

También pidió a los turistas que apoyen llevándose la basura de regreso.