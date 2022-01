Hasta el momento no se ha solicitado a los comerciantes que el 50 por ciento de ellos trabaje un domingo y el otro 50 por ciento el domingo siguiente para evitar aglomeraciones, pero dicen que si los contagios continúan en aumento ya no falta mucho para que se implemente nuevamente esa disposición como en el 2020.

Añadieron que todavía no les piden que el 50 por ciento de los comerciantes trabajen un domingo y al siguiente lo hagan los demás.

“Todavía no, es que apenas va empezando esto (el rebrote de contagios del coronavirus), pero ya no falta mucho”, continuó uno de ellos, aunque agregó que se dice que en esta ocasión con la variante ómicron no es muy contagiosa.