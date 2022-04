En Mazatlán, invasores de Hacienda del Valle acusan robos durante intento de desalojo; presentarán denuncia

Los habitantes de la invasión Hacienda del Valle, donde este lunes se les quiso desalojar de las casas, demandarán a los actuarios del Poder Judicial por robo y abuso de poder, afirmó Miguel Ángel Gutiérrez, líder de las 40 familias que viven en el sector.

El lunes actuarios del Poder Judicial llegaron sin avisar a Hacienda del Valle, ahí les dijeron a los que invadieron esas casas que tenían que salir de ellas, y los invitaron a sacar sus pertenencias, muchos lo hicieron, otros no.

Al lugar arribaron integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense, quienes impidieron se llevaran las cosas.

Para Miguel Ángel Gutiérrez, el actuar del Poder Judicial y de la empresa propietaria del predio estuvo mal, sobre todo porque no hubo notificación, además de que afirmó se robaron pertenencias de los invasores.

“Estamos preparados para defendernos, y nosotros vamos a demandar penalmente, porque a nosotros se nos violentaron nuestros derechos, uno, nos desalojaron a la fuerza, nos sacaron las cosas y los estamos acusando de robo, robo con violencia por las cosas que se perdieron, nosotros también vamos a demandar penalmente, ya están los abogados en eso”, sostuvo.

“Absolutamente ninguna (notificación o aviso), llegan y desalojan, no solamente hubo desalojo, aquí hay que ver la actuación del Poder Judicial, los notarios se pusieron de acuerdo con los supuestos dueños, y ellos fueron los que sacaron a la gente, ellos, no los policías, ellos no son autoridad para desalojar”, añadió.

El activista recalcó que la intención de la gente no es quedarse sin pagar, es por eso que pidió dialogar, antes de llegar al desalojo.

“No queremos más enfrentamientos, queremos diálogo, queremos justicia, igual les decía hace muchísimos años, para los enemigos, la ley a secas, y para los amigos, justicia y ley”, subrayó.