$!En Mazatlán llevan a niños de 5 a 11 años a vacunarse contra el Covid, pero los regresan porque se agotaron las dosis

“Hicimos fila desde las 6:00, no nos decían que ya no había vacunas, hasta cerca de las 7:45 horas dijeron que no había vacunas”, expresó Johana, quien vino con su hija desde la comunidad Palmillas.

“Hubieran avisado desde ayer, vengo de Palmillas, para nada dijeron que no hasta nuevo aviso, que pudiera ser mañana, pasado, que no saben”.