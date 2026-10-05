En Mazatlán no debe normalizar la inseguridad: Mylai Quintero

La inseguridad que enfrenta Mazatlán no debe convertirse en una situación normal para las familias, afirmó Mylai Quintero Beltrán, coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano y Regidora, quien llamó a la ciudadanía a involucrarse y exigir respuestas ante los problemas que afectan al puerto.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Naranja, Quintero Beltrán señaló que las mujeres y los hombres viven con temor por las condiciones de seguridad y que las madres enfrentan la preocupación de que sus hijos no regresen a casa.

“No podemos normalizar la situación que se está viviendo”, manifestó.

La Regidora cuestionó que desde las autoridades se minimice la problemática y señaló que recientemente se han registrado hechos violentos que generan preocupación entre la población.

Indicó que en las colonias de Mazatlán las integrantes de Movimiento Ciudadano mantienen trabajo territorial y atienden distintas causas, además de escuchar directamente las necesidades de los ciudadanos.

“Estamos todos los días en las colonias”, expresó.

Quintero Beltrán sostuvo que el problema de seguridad no es el único que afecta al Municipio, pues también señaló situaciones relacionadas con aguas negras, bacheo y la falta de medicamentos, problemáticas que, dijo, se suman al clima de incertidumbre que viven los mazatlecos.

Consideró que la situación debe ser atendida de manera conjunta por la ciudadanía, independientemente de colores o partidos políticos.

“Es momento de que toda la ciudadanía, independientemente de los colores, nos tenemos que sumar ante la situación que se está viviendo en Mazatlán y en todo México”, expresó.

Movimiento Ciudadano busca mantenerse cercano a la población mediante el trabajo en territorio y la apertura de Casa Naranja, afirmó, para quienes quieran acercarse al partido.

Dijo que la organización continuará recorriendo colonias y acompañando las causas de los ciudadanos, con la intención de convertirse en una alternativa política.

También criticó que se establezcan restricciones para circular debido a la inseguridad, pues consideró que este tipo de medidas reflejan el temor que existe entre la población.

Señaló que las familias no pueden dejar de realizar sus actividades cotidianas y que la responsabilidad de las autoridades debe ser garantizar condiciones para que las personas puedan salir a trabajar, estudiar y regresar a sus hogares con seguridad.

La dirigente municipal reiteró que Movimiento Ciudadano continuará trabajando desde las colonias y aseguró que el partido mantiene abiertas sus puertas para quienes quieran sumarse a su proyecto.