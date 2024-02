Todo comenzó en el Escudo de Sinaloa ubicado en Avenida Paseo Olas altas, donde el ex Senador de la República, Emilio Goicoechea Luna, estuvo al frente y se dio paso a algunas rúas del primer cuadro de la ciudad.

Temen por el futuro del País

Durante su discurso, el político aseguró que vienen tiempos peligrosos para el País, puesto que Andrés Manuel López Obrador pretende hacer cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cambios en los que el mandatario buscaría afectar los amparos de la ciudadanía.

“Fíjense la barbaridad que dijo hace unos días: “Voy a cambiar la Constitución, porque no es posible que siempre los ganones ganen todos los amparos y el gobierno nunca gane uno”; lo que no sabe el presidente o no lo quiere entender o si lo sabe lo oculta porque siempre engaña, el derecho de amparo es para proteger al ciudadano particularmente cuando el gobierno se hace obeso”, dijo.