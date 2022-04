$!En Mazatlán recuerdan la Última Cena de Jesús con sus discípulos

Al celebrar en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de este puerto la Última Cena que Jesús tuvo con sus discípulos y en la cual instituyó la eucaristía, también se recordó que Cristo les lavó los pies dándoles un ejemplo de que lo que Él les había hecho, también lo hicieran entre ellos.

“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan”, se recordó lo que dicen las escrituras, en la misa celebrada a las 18:00 horas de este Jueves Santo.