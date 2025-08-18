En Mazatlán, se han salvado 25 mil huevos de tortugas marinas durante la temporada

Durante la temporada de anidación, en Mazatlán, 25 mil huevos de tortugas han sido salvados, indicó Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán.

Cifra un 48 por ciento mayor, es decir 8 mil 173 huevos de tortugas más que los 16 mil 977 rescatados en el periodo de anidación del 2024.

Gracias a que el personal de Operadora de Playas han rescatado 261 nidos de tortugas en lo que va del 2025, los 174 del año pasado fue una cifra más baja, resaltó García Contreras.

A la fecha, personal del Programa de protección a la Tortuga Marina y los campamentos han logrado rescatar 261 nidos con 25 mil 140 huevos encubados, cifra casi 50 por ciento mayor a la temporada del 2024, reportó.

García Contreras, resaltó de la importancia de mantener las playas en buen estado para que la especie pueda cumplir con su ciclo de arribazón y anidación como cada temporada.

Citó que intervener en el ciclo natural para proteger a las hembras que llegan a las playas de esta zona ha generado la meta de liberar mil 263 crías en muy buen estado.

Cabe destacar que durante el 2023, los números fueron mejores, 416 nidos rescatados con 39 694 huevos.

El comparativo:

15 agosto 2025

◉ 261 nidos

◉ 25 mil 140 huevos

15 agosto 2024

◉ 174 nidos

◉ 16 mil 977 huevos

15 agosto 2023

◉ 416 nidos

◉ 39 mil 694 huevos