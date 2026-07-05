$!En Mazatlán, se suman aficionados a la pasión por el futbol desde las salas de cine

A poco menos de una hora para que de inicio el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo, los aficionados al futbol en Mazatlán se concentran en grandes multitudes para mirar el partido desde una sala de cine y vivir la experiencia en grande. Formando una marea verde con playeras de la selección y algunas gorras, los aficionados se presentaron al cine ubicado en la Gran Plaza, portando trompetas, banderas y hasta matracas para demostrar la pasión que llevan desborda por el equipo ‘Tricolor’.









Ante la emoción por el silbatazo inicial, la gente formó largas filas en el cine para comprar palomitas y refrescos, mientras hacían tiempo antes de entrar a la sala. Entre tanto, algunos se divertían con actividades y murales del mundial puestos por la plaza.







