En Mazatlán se tiene que empezar a trabajar desde hoy para evitar crisis hídrica como en el noroeste del País: Conselva

Si se quiere evitar en Mazatlán una crisis hídrica como la que se vive actualmente en el noroeste del país se tiene que empezar a trabajar desde hoy con soluciones basadas en la naturaleza, enfatizó la directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades, Sandra Guido Sánchez.

“Si queremos evitar estar como está gran parte del noroeste del país tenemos que empezar a trabajar hoy y tener un Plan de Acción que esté centrado en datos concretos elaborados con el mayor rigor técnico es fundamental para que nuestros pasos sean los más seguros y certeros posible”, añadió Guido Sánchez al disertar la conferencia magistral “Vulnerabilidad hídrica de Mazatlán y cómo enfrentarla”,como parte de la celebración del Día Mundial del Agua que es cada 22 de marzo.

En el evento realizado en un salón de conocido hotel de la Zona Dorada y auspiciado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán agregó ante decenas de asistentes que hoy algunas presas de Sinaloa están al 3 por ciento, otras al 12 por ciento, pero en promedio están al 8.6 como comentó personal de la Comisión Estatal del Agua, la pregunta es qué hacer y el día que no se tenga agua no va haber ni voluntad política ni presupuesto que haga que se produzca este recurso natural.

“Por más de que construyamos, hemos dependido los sinaloenses de la infraestructura gris: de presas, pozos, tuberías, etcétera, para traer agua, siempre que hacía falta en una comunidad decían hay que construir otro pozo, hay que construir una presa, pero hemos partido de la base de que tener infraestructura gris significa tener agua y hoy el cambio climático nos está diciendo con presas secas que las presas no producen agua, que solamente almacenan y que la impresionante infraestructura parte de la base que haya agua para extraer y para transportar y para almacenar, en este momento no tenemos agua”, recalcó la conferencista.

“Estamos viendo que en el norte ya están tanteando el agua, que el Fuerte, Choix, Guasave, Guamúchil, todos tienen problemas ya en las ciudades y nosotros sentimos que eso no nos va a pasar, el día de hoy la plática tiene que ver cómo estamos frente a este escenario climático con base en resultados de estudios que nos están entregando hechos por una consultora muy importante de Naciones Unidas y que nos van a decir realmente cuáles son los escenarios climáticos que enfrenta Mazatlán”.

Ante empresarios, dirigentes empresariales y público en general expresó que en estos momentos con datos del Diario Oficial de la Federación la distribución del volumen total anual de la Presa Picachos, que es de donde depende el agua para Mazatlán 100 por ciento, o sea, todos dependemos del volumen de la Presa Picachos, está así, a Mazatlán el año pasado la Comisión Nacional del Agua le asignó 94.6 millones de metros cúbicos, a Concordia 2.62 millones de metros cúbicos, al Distrito de Riego le tocan 327 millones de metros cúbicos, es decir poco más del triple que a Mazatlán y hay un gasto ecológico de 13 millones de metros cúbicos y es lo que se tiene para muchos años más.

También dijo que en el consejo de cuenca del Río Presidio que es donde está la presa hay mayoría de personas de Durango, pues ese río se comparte con la vecina entidad federativa y ellos tienen todo el derecho de hacer las presas que quieran en su territorio.

“El volumen total anual de la presa es de 322 millones de metros cúbicos, cómo se está llenando esta presa, de acuerdo a los datos de Conagua el 13 años la disponibilidad del río, es decir, lo que llega a la presa se ha reducido 56 .6 por ciento y contando porque Durango va tener dos represas, ésto se va reducir todavía más”, enfatizó.

“Y el acuífero del Río Presidio que desde 1952 está vedado y no se debería haber autorizado un sólo pozo para Mazatlán y algunos otros, sin embargo, en los últimos 7 años pasamos de tener disponibilidad a estar sobre explotado, es decir, tenemos menos 22 millones de metros cúbicos, los acuíferos son como nuestras presas subterráneas con la ventaja que no se evaporan,. siempre va ser nuestro as bajo la manga, pero cuando ya no tenemos as bajo la manga y lo único que tenemos en este planeta es agua superficial y agua subterránea y el agua subterránea ya está acabada, resulta entonces que nuestra vulnerabilidad es mayor porque dependemos del agua, agua superficial y el agua superficial ahorita como vimos se está reduciendo”.

La directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades, propuso que la cuenca de captación de agua del Río Presidio y de la presa Picachos sea declarada como área natural protegida para que no se tale y ese retiro de la vegetación disminuye la captación de agua de lluvia, además se debe impulsar tener mayores espacios de vegetación para evitar que la mayorparte del agua que cae en Mazatlán se vaya a las calles y colapse el sistema hidrosanitario, además deben tenerse estacionamientos permeables, no grandes plantas de cemento.

“Qué tal si empezamos a reducir el volumen de agua que llega a las calles para que el sistema hidrosanitario empiece a trabajar un poco mejor, y cómo lo reducimos, con toda la paquetería de Soluciones Basadas en la Naturaleza que se están implementando en muchas ciudades del mundo y ya en México las tenemos en Hermosillo, sobre todo Ciudad de México, Nuevo León, pero toda está paquetería parte de que se tendría que implementar el el Reglamento de Construcción para que los constructores las apliquen, porque si no nadie lo va hacer”, recalcó Guido Sánchez, sobre pisos permeables, mayores áreas de vegetación, edificios verdes, entre otros.

“Todo esto además reduce efectos de isla de calor que nos está afectando bastante, entonces que tal si el lugar de luchar mi mundo, mi mundo, ponemos por ejemplo pozas de filtración en los sitios donde se inunda y así ya se filtra el agua, si en lugar de tener unas planchas brutales de cemento que lo único que hacen es absorber el calor y luego te lo regresan y ponemos el aire acondicionado muy alto porque tenemos mucho calor, que tal si dejamos que se filtre esa agua y entonces deja de ser un problema, al contrario, contribuye”, agregó.

“Que tal si ponemos jardines de lluvia en todos los camellones, qué tal si en las aceras ponemos banquetas infiltrantes o jardines de lluvias, todo esto lo podemos hacer, está en nuestras casas y también qué tal si empezamos a proteger la playa de la boca de La Escopama hacia el norte que es lo que queda, a través de política pública municipal como lo tiene Escuinapa, que tal si cosechamos agua de lluvia en lugar de que el agua se vaya a la calle y nos inundemos sirva para otros usos de nuestra casa”.