$!En Mazatlán, temperatura empieza a ser más fresca durante las mañanas

Luego de que en los últimos días ya comenzara a sentirse un ambiente más fresco en la ciudad, el meteorólogo local Luis Torres Alarcón comentó que este descenso en las temperaturas se debe a la llegada de un nuevo frente frío y aires árticos, lo cuales permitiría registros de temperaturas de 21.1 grados como mínima

No obstante, Torres Alarcón indicó que los fuertes rayos del sol y la sensación térmica de 35 grados seguirán dejando un clima caluroso (de 30 a 33 grados centígrados) para los mazatlecos, quienes ante esa situación siguen protegiéndose con sombreros, gorras y la ingestas de líquido refrescantes.

“Todos estos cambios son derivados al frente frío y a la masa de aire ártico que viene proveniente de Norteamérica; esto provocó que alcanzáramos a recibir algo de refrescamiento por las mañanas. Y hoy precisamente hemos tenido la temperatura más baja de lo que va de esta temporada de frentes fríos, con una mínima de 21.1 grados centígrados”, dijo Torres Alarcón.

“Sin embargo, los rayos del sol siguen siendo de las suyas, pues no quiere decir que con los frentes fríos se vaya a ir el calor. Seguimos presentando temperaturas altas, no como en meses atrás, pero todavía tenemos temperaturas por arriba de los 30 grados. Precisamente el día de ayer se reportó 31.8 de máxima y todo parece indicar que esta semana seguiremos igual con ambiente entre 30 a 33 grados de máxima”.

Señaló que a pesar de estas notificaciones de calor, se espera que para el fin de semana se registre un refrescamiento más notorio en la ciudad; ésto derivado a la entrada del frente frío número 14 que entra por el noroeste del territorio nacional, el cual dejará temperaturas más bajas a lo que fue el frente de frío 13, en el centro por el norte-noreste del territorio.