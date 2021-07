$!En Mazatlán, todas las playas están en semáforo verde este domingo; hay pocos bañistas

Añadió que desde que se reinstaló el Semáforo de Seguridad por el Covid-19 no ha sido necesario restringir el acceso a ninguna zona de playa, pues no se ha rebasado su capacidad de personas permitidas durante la pandemia para prevenir el contagio del coronavirus.

Dicho semáforo tiene cuatro colores, en el cual el verde es el más bajo e indica libre acceso, le sigue el amarillo de ingreso moderado, después el naranja de ingreso contenido y alerta de cierre próximo y por último el rojo que indica restricción de acceso y establece que a ese lugar ya no se permite el ingreso de más personas por llegar a su máximo nivel, ya nada más permanecerán en la playa las que ya están ahí en ese momento.

También dijo que este domingo no ha cambiado de verde a algún otro color el Semáforo de Seguridad del Covid-19.

“No ha habido necesidad de restringir el acceso de personas a las playas porque no han rebasado su capacidad de personas permitidas”, añadió el personal consultado.

El personal consultado también precisó que en el área de playas cuando las personas están en el agua y están ingiriendo alimentos y bebidas, se les permite no utilizar el cubrebocas, pero si ya están si hacer esas actividades y están en la arena deben usar el cubrebocas.

Además, se debe tener una separación de al menos uno o dos metros entre sombrilla y sombrilla o entre familia y familia y ya las personas que ofrecen servicios en la playa como renta de sombrillas, mesas y sillas colocan dicho mobiliario con la separación correspondiente para que se guarde la sana distancia.

“Se hace la indicación a las personas de que usen el cubrebocas, pero si en esos momentos están ingiriendo alimentos ya cuando se les vuelve a decir ya lo traen puesto”, continuó el personal de salvavidas.

Ya cuando las personas salen de la playa y suben al malecón deben utilizar el cubrebocas y hay cadetes y personal de la SSPM que les piden que lo utilicen, continuó.

El personal consultado también pidió a los bañistas que utilicen ropa adecuada como short y playera para meterse al mar, que no lo hagan con pantalón, cuando hay oleaje intenso se les pide que no se metan más allá de donde el agua les de a la cintura y no deben meterse a bañar si acaban de ingerir alimentos, deben esperar un rato para ello.

Si ingieren bebidas alcohólicas o andan en estado de ebriedad no se deben meter por ningún motivo al mar para que no se pongan en riesgo de ahogarse, reiteró el personal consultado.

También recordó que a partir de las 20:00 horas se retira a todas las personas que anden en la playa, pues de ese horario hasta las 8:00 horas del día siguiente no se permite que nadie camine siquiera por la arena para que ya nadie se meta al mar de noche y además esa restricción es una medida para prevenir contagios del Covid-19.