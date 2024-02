Se está trabajando en un proyecto para construir un puente a desnivel entre la Carretera Internacional México 15 y la avenida Óscar Pérez Escobosa, en El Venadillo, para resolver el congestionamiento vial que ahí se presenta, al norte de Mazatlán, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Se está trabajando en el proyecto de un puente a desnivel precisamente, son de los que estamos impulsando junto con el Gobernador, el tema de la Santa Rosa (y las vías del tren) y el punto ese de conflicto, se tiene que trabajar duro en esa meta, Mazatlán está creciendo muy acelerado y urgen los puentes, urgen los distribuidores viales”, agregó.

”Urge el tema de la red sanitaria más ampliada, entonces no hay que quitar el dedo del renglón, lo dijo la gente ahorita, yo no lo dije, pero no es lo mismo que vengan y te den largas y te prometan a que vengas y trabajes en la colonia que esa es la parte distinta, nosotros no andamos escondiendo el problema, los invitamos para que vean cómo está el tiradero, para que ustedes constante, hagan su nota, no nos ocultamos ante ese problema lo atendemos, entonces el tema de vialidad para mí y el tema de drenaje son prioridades”.

Dijo que dicho puente cerca de la Plaza Acaya se haría con recursos del Gobierno federal:

”Federal, porque el Gobernador ya le entró al tema de el de Múnich y Colosio que debió haber sido con federal, pero el Gobernador, y qué bueno, en sus ganas de poder resolver eso dice por lo pronto le entro yo con mi recurso mientras salen otros del Gobierno federal”, continuó.

Es en las horas pico, las de entrada y salida a los trabajos y escuelas cuando se presenta un fuerte congestionamiento vehicular en dicho crucero en el Ejido El Venadillo.