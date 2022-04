$!En Mazatlán, vándalos destruyen y se llevan todo de un jardín de niños en la Colonia 12 de Mayo

Vándalos se llevaron todo del Jardín de Niños Jesús García Corona, que está ubicado en la Avenida Gabriel Leyva, por la Colonia 12 de Mayo.

Hortensia Sandoval, docente del jardín de niños señaló que los robos comenzaron al inicio de la pandemia, y que no se han detenido hasta ahora. Actualmente la escuela luce sin nada, y el miércoles ya volverán los pequeños a las aulas.

“A partir de que inició la pandemia empezó todo...yo soy directora comisionada, y cuando quise poner la denuncia, pues no podía, y me pidieron hacer un oficio, hasta que pasé el oficio pude poner la denuncia, y fue a quien corresponda porque no sabemos quién fue”, compartió.